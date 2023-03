Meloni sul jet applaudita dai bambini: “Un entusiasmo che dimostra un gran sentimento di Patria” (video)

Giorgia Meloni alla cloche di comando di un jet, un F-35 per l’esattezza, con il ministro della Difesa Guido Crosetto al suo fianco. Così, dalla ideale pista di Piazza del Popolo, i bambini sventolano il tricolore e gridano a squarciagola “Giorgia Meloni, Giorgia Meloni”… Le immagini, che registrano l’accoglienza entusiasta riservata dalla folla accorsa ai festeggiamenti al premier, che si cala al posto di comando del velivolo, fanno il giro del web. E testimoniano l’entusiasmo e la partecipazione di giovani e persino giovanissimi (ma non solo), tributati – per citare proprio le parole del presidente del Consiglio – «a uno dei grandi fiori all’occhiello di questa nazione. A una grande ambasciatrice della nostra credibilità, del nostro coraggio, della nostra serietà e della nostra umanità».

Meloni sul jet al centenario dell’Aeronautica

Dunque, a un rinnovato amor di patria. Lo stesso a cui la Meloni fa riferimento postando il video che la vede al comando del jet. E commentando nella didascalia: «Tanto entusiasmo e partecipazione oggi alla cerimonia del Centenario dell’Aeronautica Militare, che dimostrano un gran sentimento di Patria»… Del resto, già questa mattina in Piazza del Popolo il presidente del Consiglio, avvolta dalla calorosa accoglienza dei bimbi che acclamavano a gran voce il suo nome, ha subito osservato: «Vedere tutti questi bambini è fantastico. Vivaddio che riusciamo ancora a trasferire il senso della patria», ha sottolineato la premier rispondendo ai cronisti…

Sotto, il video di Giorgia Meloni alla cloche di comando di un Jet alle celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica