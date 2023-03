La Stampa e Repubblica rimediano un’altra figuraccia: ancora fake su Meloni e Piantedosi

Anche oggi La Stampa e Repubblica sono riuscite a rimediare una figuraccia grazie a notizie prive di riscontro, fake insomma. Quella di giornata, per la verità non freschissima e, anzi, piuttosto ritrita, riguarda presunte divergenze tra il premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In due pezzi dal contenuto fotocopia, le due testate del gruppo Gedi sostengono che ci si trova alla vigilia di una «resa dei conti» (Repubblica) e che il premier deve «risolvere la grana Piantedosi» (La Stampa). Per questo, è lo scoop di entrambi i giornali, lo avrebbe convocato a Palazzo Chigi per un chiarimento e sarebbe pronta a «congelare» (Repubblica), «stoppare» (La Stampa) il decreto sui migranti. Circostanze bollate come «totalmente inventate» da Palazzo Chigi.

Il racconto di Repubblica e La Stampa sui dissidi tra Meloni e Piantedosi

Su questi due elementi, “resa dei conti” e stop al decreto, entrambe le testate costruiscono una storia fatta di «imbarazzo» e «sfoghi» del premier, disconoscimento della linea di Piantedosi, «commissariamento» del ministro. E, ancora, si parla di «dubbi che tormentano Meloni», di necessità di «chiarimenti interni», «toni distaccati» di una fantomatica fonte che sarebbe «consapevole della distanza» tra FdI e Lega e tra Meloni e Piantedosi, oltre che naturalmente Salvini, del quale l’attuale ministro fu capo di gabinetto quanto il leader del Carroccio era al Viminale.

Palazzo Chigi: «Indiscrezioni letteralmente inventate»

Insomma, nei due articoli ci sono tutti gli ingredienti per dare l’idea di un governo allo sbando sul tema dei migranti e scompaginato dalla tragedia di Cutro. Ma c’è qualcosa di vero in questo quadro? Palazzo Chigi non lascia spazio a equivoci: «Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento», si legge in una nota della presidenza del Consiglio,c che fa collezionare a La Stampa e Repubblica l’ennesima figuraccia.