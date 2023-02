Centrodestra, Berlusconi irride i fabbricanti di fake news: «Provano a farci litigare da 30 anni, figuriamoci»

«Le voci sui dissidi sono assolutamente false». A sgombrare il campo dalle illazioni di certa stampa sulle divisioni interne al centrodestra è stato, stavolta, Silvio Berlusconi, che secondo quei retroscena sarebbe arrivato a un livello limite di insofferenza rispetto alla coalizione. «Sono trent’anni che provano a far litigare il centrodestra per indebolirci. Si figuri se ci caschiamo ora, dopo trent’anni, a tre mesi da un voto chiarissimo degli italiani che ci hanno dato un mandato forte per riformare il Paese e per risolvere i loro problemi», ha chiarito il Cav, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia.

Berlusconi chiarisce il rapporto con gli altri leader del centrodestra

«Io – ha proseguito – ho un rapporto cordiale, collaborativo, addirittura affettuoso con gli altri leader della nostra coalizione e, quindi, lavoreremo molto bene insieme. Ci consultiamo spesso». «Questo ovviamente non significa che siamo perfettamente d’accordo su tutto perché altrimenti saremmo non partiti distinti, ma un partito unico», ha poi precisato il leader azzurro, rivendicando che «noi di Forza Italia abbiamo un ruolo preciso, quello di rappresentare le istanze liberali e i principi garantisti ed europeisti dentro la maggioranza, abbiamo una identità che ci rende unici in Italia con un ruolo chiaro nel governo e nella sua maggioranza».

I seminatori di zizzania si daranno pace?

Ieri è stato Matteo Salvini, in un’intervista al Tempo, a ribadire che «con Giorgia e Silvio lavoriamo benissimo e in Consiglio dei ministri il clima è ottimo. La sinistra e i suoi giornali – ha esortato il leader della Lega – devono rassegnarsi: governeremo fino alla fine della legislatura». E appena qualche giorno fa era stata Giorgia Meloni, durante la sua visita a Milano, a smentire, sorridendone anche, i retroscena sui litigi. «Alla fine, la misura della compattezza delle maggioranze, nei governi, è data dalla velocità con la quale quei governi riescono a operare. Noi abbiamo fatto una Legge di Bilancio in dieci giorni. Tutti i provvedimenti sono stati approvati nei tempi previsti. Quindi, al di là della dialettica o dei dibattiti, che sono normali – ha detto il premier – mi pare che ci sia una forte coesione». I seminatori di zizzania si daranno pace?