Alla fiera delle fake news: se il centrodestra non ha problemi certa stampa li inventa di sana pianta

Nel giro di pochi giorni, a ridosso delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, piovono fake news su dichiarazioni di membri del Governo e ricostruzioni fantomatiche dei rapporti interni al centrodestra. Qualche giorno fa Repubblica aveva scritto che il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sarebbe esposto a favore della candidatura di Letizia Moratti, ex ministro in uno dei governi del Cavaliere ora candidata governatrice della Lombardia con il Terzo Polo. Notizia che avrebbe potuto aprire una crisi tra alleati di centrodestra. Ma che invece e morta sul nascere con la pronta smentita del partito di Berlusconi. E con le dichiarazioni del leader della Lega e ministro Matteo Salvini che ha liquidato la vicenda dichiarando: “Le parole di Berlusconi su Moratti? Berlusconi ha già smentito. Repubblica ormai ha più smentite che lettori”.

Repubblica e Stampa, subito smentite

Ricapitolando tra le polemiche create e poi smentite, in questi giorni è scoppiata la polemica sulla presunta intenzione del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giovanbattista Fazzolari, di introdurre nelle scuole il “tiro a segno” come riportato da “La Stampa”. Anche in questo caso il diretto interessato ha prontamente smentito annunciando che querelerà il quotidiano che gli ha attribuito tale volontà. Su “Il Foglio” quest’oggi è poi apparsa la notizia di uno scontro tra il Ministro delle imprese e made in Italy, Adolfo Urso, e il Ministro della transizione ecologica, Gilberto Pichetto: al centro del fantomatico scontro le deleghe sull’energia, che avrebbero portato ad un attrito tale da costringere lo staff del dipartimento energia a lavorare in “smart working” perchè privati dell’ufficio.

Il Foglio inventa lo scontro Urso- Pichetto Fratin. I mezzi “alternativi” della sinistra

Anche in questo caso la smentita è arrivata da uno dei diretti interessati, il ministro Urso che tramite twitter ha dichiarato: “Abbiamo appreso da “il Foglio” che io e @GPichetto avremmo litigato sul trasloco di alcuni uffici. Non sappiamo quando né perché e tanto meno come: speriamo che il giornalista ci dia qualche informazione, una volta tanto veritiera.” L’ennesima riprova che la sinistra, in cerca della propria identità smarrita ed incapace di vincere le elezioni si scatena con mezzi alternativi per indebolire il centrodestra. In questo caso in maniera goffa, visto che tutte le fake news di questi giorni sono state smentite non solo dai diretti interessati ma anche dai fatti.