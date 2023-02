Il caso Fazzolari non esiste, se ne facciano una ragione: la sinistra delle Cassandre è ridotta al lumicino

Continuano imperterriti, anche a rischio di perderci la faccia. Il caso Fazzolari ne è l’ennesima prova. Non bastano le smentite, non bastano le querele. L’importante è demonizzare l’avversario, dare l’immagine di una destra demoniaca che vuole il Far West, inaffidabile, pericolosa. Frasi virgolettate senza citare la fonte (un “metodo” inaccettabile), le risposte di Fazzolari ignorate (per continuare la campagna d’odio), l’insistenza di sostenere l’attendibilità della notizia senza specificarne l’origine. Una follia, roba da Repubblica socialista sovietica.

La storiella che il parlamentare FdI voglia introdurre il tiro a segno delle scuole è completamente inventata, parlava di addestramento di Forze di polizia e Forze Armate per discipline sportive reputate attinenti, dal paracadutismo all’alpinismo. Il che è ben diverso dalle “pistolettate” nei licei. Ma la macchina del fango della sinistra e di alcuni organi di stampa ha bisogno di gettare veleno. Quindi “chissenefrega” se la notizia è priva di fondamento, l’importante è colpire, avere un qualcosa su cui costruire lo “scandalo”. Sì, perché, dopo i primi mesi del governo Meloni, la sinistra non ha più uno straccio di argomento. Tutto quello che avevano sostenuto in campagna elettorale è venuto meno, il castello di menzogne è stato smantellato dai fatti: la premier non è un “mostro” come l’avevano descritta per creare paura nell’elettorato, a livello internazionale è stata accolta nel migliore dei modi, non c’è stato l’isolamento che paventavano. Lo spread è sceso, la Borsa va bene, le bollette del gas diminuiscono di oltre il 34 per cento. Il consenso per il governo aumenta, la coalizione è compatta. Tutto questo dà fastidio. Le varie Cassandre hanno fatto una figuraccia, avevano previsto terribili sventure ed è accaduto esattamente il contrario. E ora si aggrappano alle notizie inventate dopo aver persino fatto l’occhietto agli anarchici e ai centri sociali. La Cassandre della sinistra sono imbarazzanti. Il caso Fazzolari non esiste, lo ammettano. La destra di governo sta dimostrano capacità, concretezza e affidabilità, se ne facciano una ragione. Ed è questo che gli italiani vogliono. Tutto il resto è fuffa.