Inchiesta sul sindacato, la Cgil certifica il proprio fallimento: il 47% dei giovani non sa cosa sia

Il 47,2% degli under 34 non conosce il sindacato e non sa quali siano le sue attività; il 18,8%, poi, ritiene che iscriversi abbia un costo troppo elevato. Sono i risultati di una ricerca promossa dalla Cgil nazionale e coordinata dalla Fondazione Di Vittorio, in collaborazione con le categorie sindacali della Cgil.

Il fallimento del sindacato nell’inchiesta della Cgil

Non solo, dalla “Inchiesta nazionale sulle condizioni e le aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori”, presentata proprio in occasione del congresso della Cgil, emerge anche che per il 10,9% il sindacato «è inutile», mentre il 12,1% dei giovani interessati dallo studio ha dichiarato che non si iscrive «per paura delle conseguenze che potrebbe avere sul lavoro». E se il 2,9% degli under 35 lo considera «troppo antagonista», l’8% chi lo giudica «toppo remissivo».

Fotografia disastrosa tra i giovani, ma anche con gli over non va meglio

Diversa la fotografia che emerge rispetto alla fascia di età 50-59 senza nessuna tessera sindacale in tasca. In questo caso la quota di quanti non conosce l’attività del sindacato scende al 21,6%, mentre sale al 24,4% la percentuale di quanti considerano troppo costosa l’iscrizione. L’8,5% del campione, poi, teme l’impatto di un tesseramento sul lavoro. Quanto al giudizio sulla sua azione il 14,6% degli under 59 ritiene che il sindacato sia inutile, il 25% che sia troppo remissivo, il 5,8% troppo antagonista. Una fotografia che mostra dunque, spiega la Fondazione Di Vittorio, «la necessità di ricomporre il mondo del lavoro e dell’azione sindacale».