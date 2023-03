Export, cooperazione, geopolitica: ecco i tre obiettivi della missione di Meloni in India

Una missione delicata e strategica quella di Giorgia Meloni in India. E non solo perché segnala la ripresa dei rapporti diplomatici al più alto livello governativo possibile dopo la gelata seguita all’arresto dei nostri due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Ma anche perché consente all’Italia di inserirsi nel subcontinente asiatico da una posizione di forza. Oggi, infatti, il nostro Paese aderirà ufficialmente alla Indo-Pacific Ocean Initiative, lanciata dal primo ministro indiano Narendra Modi e ne assumerà, insieme a Singapore, la guida del filone scientifico.

L’opportunità dell’Indo-Pacific Ocean Initiative

Parliamo di campi come la transizione ecologica e le tecnologie di eccellenze. Comprese quelle relative alla difesa. L’India condivide infatti migliaia di km con la Cina, nazione rivale, e nello stesso tempo vuole affrancarsi dalle forniture militari russe. il governo di Nuova Delhi ha di recente annunciato nuovi investimenti per oltre 200 miliardi di dollari ed è pronta a rivolgersi all’Italia per forniture nei settori della sorveglianza aerea e marittima. E non è tutto: l’India si avvia a diventare la terza economia del pianeta (attualmente è la quinta). Soprattutto, è una nazione giovane.

A breve l’India sarà la terza economia del mondo

Fra poco meno di un decennio ammonteranno a circa mezzo miliardi gli indiani con un’età compresa tra i 15 e i 35 anni. Previsioni e cifre che lasciano intravedere un formidabile mercato per il Made in Italy (moda, tessuti, accessori) e per tutti quei settori in cui il nostro Paese eccelle. Accanto a queste, esistono ovviamente anche esigenze di natura geopolitica. L’India è ostile alla Cina, ma non alla Russia. Anche di recente si è astenuta sulla risoluzione di condanna in sede Onu dell’invasione dell’Ucraina. In questo senso, la visita di Giorgia Meloni si prefigge anche lo scopo di avvicinare ancor di più il governo di Nuova Delhi all’Occidente. Un obiettivo che sta molto a cuore tanto a Washington quanto alle diplomazie europee.