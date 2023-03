Missione strategica di Giorgia Meloni in India: sul tappeto accordi commerciali e difesa

Doppia trasferta asiatica per Giorgia Meloni in India e negli Emirati Arabi per una missione strategica, soprattutto sul terreno degli accordi commerciali. Domani, 2 marzo, il premier, accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e da una delegazione d’affari che il sito del governo indiano definisce “di alto livello”, sarà ricevuta a Nuova Delhi dal primo ministro Narendra Modi.

Meloni in trasferta in India e negli Emirati arabi

Un faccia a faccia che segue l’incontro avvenuto a novembre scorso a Bali a margine del G20 in Indonesia. L’ultima visita di un premier italiano nella capitale indiana risale al 2018 con Paolo Gentiloni a capo del governo. In quella occasione Italia e India provavano a riallacciare i rapporti diplomatici dopo la spinosa vicenda dei marò italiani. Che ha messo a dura prova le relazioni tra i due paesi rendendo necessario l’intervento del tribunale internazionale.

Sul tappeto difesa, accordi commerciali e Ucraina

Da allora molto è cambiato. Anche perché – stando alla stampa indiana – Roma e Nuova Delhi si apprestano a siglare un importante memorandum d’intesa sul settore difesa. Che dovrebbe essere annunciato in occasione della visita di Meloni. Che nel pomeriggio vedrà anche la presidente indiana Droupadi Murmu. Ci sono tutte le premesse per porre definitivamente fine a un decennio di gelo diplomatico. La leader di Fratelli d’Italia sarà inoltre ospite d’onore dei Raisina Dialogue, conferenza di geopolitica e geoeconomia che ogni anno riunisce a Nuova Delhi esperti e politici di tutto il mondo.