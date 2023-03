Italia-India, è finito il “grande freddo”. Meloni ringrazia Modi per la «splendida accoglienza» (video)

Un’accoglienza che rende bene l’idea l’importanza che l‘India attribuisce alla visita di Giorgia Meloni a Nuova Delhi. I manifesti con il volto del premier italiano tappezzano infatti i muri della capitale indiana. Ovunque, e non solo nei dintorni del Rashtrapati Bhavan, il palazzo presidenziale dove il primo ministro Narendra Modi ha accolto la delegazione italiana. La Meloni non ha potuto evitare di sottolinearlo: «Grazie per questa splendida accoglienza. È il mio primo viaggio bilaterale in Asia dall’inizio del mandato, nel 75esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali. Sono certa che riusciremo a rafforzarle». (video)

Meloni ricevuta al Rashtrapati Bhavan di Nuova Delhi

In effetti ce n’è bisogno: Italia e India vengono da un periodo di grande freddezza diplomatica seguita al “caso Marò“. Ora però i due Paesi guardano al futuro con la volontà di recuperare il terreno perduto. A cominciare proprio dalla ripresa delle relazioni al più alto livello di governo possibile. Un’altra prova della volontà di Roma di stringere una forte intesa con Nuova Delhi arriva dal Raj Ghat Samadhi, il Memoriale dedicato al Mahatma Gandhi. Sul libro d’onore in uso ai visitatori illustri il premier Meloni ha infatti lasciato un messaggio tutt’altro che formale e rituale.

Il premier italiano cita la frase di Gandhi su Mazzini

«“Vi sono al mondo pochi esempi d’un uomo – vi si legge – che, solo, abbia compiuto la resurrezione del proprio Paese con la forza del pensiero e la dedizione estrema durata tutta la vita“. Così il grande Mahatma Gandhi parlava di Giuseppe Mazzini, uno dei padri del Risorgimento italiano, fonte d’ispirazione anche per quello indiano. Due patrioti – scrive ancora la Meloni – che con le loro azioni e le loro opere hanno indicato il cammino ai nostri popoli. Italia e India, civiltà millenarie che hanno combattuto per la loro indipendenza e sono oggi unite nella difesa della democrazia e della libertà».

«Profonda amicizia tra le nostre due nazioni»

Il messaggio del premier italiano precede di pochi minuti il bilaterale con Modi alla Hyderabad House. Al termine del quale il premier italiano non ha mancato di sottolineare «la profonda amicizia che lega le nostre due nazioni». Meloni si è soffermata sul tema della collaborazione commerciale. «Vale la pena ricordare – ha detto – che nell’interscambio tra Italia e India abbiamo raggiunto la cifra record di quasi 15 miliardi di euro e che in appena due anni abbiamo più che raddoppiato il volume di quell’intercambio». Ciò nonostante, è convinta che si possa fare di più. «La soluzione di alcune questioni pregresse, la ripresa dei voli diretti tra Italia e India possono ulteriormente facilitare gli scambi», ha assicurato. A Nuova Delhi c’è anche il G20 dei ministri degli Esteri, ma sul podio più alto oggi c’è l’Italia .

il video della conferenza stampa