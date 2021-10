Marò, l’AJa chiude il contenzioso tra Italia e India. Le mogli: ora l’Italia riconosca la loro innocenza

Oggi si è chiuso formalmente, e definitivamente, il caso Marò. Il Tribunale arbitrale dell’Aja ha ordinato la chiusura del contenzioso tra Italia e India per la vicenda dei due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. A quanto apprende l’Adnkronos, la decisione è giunta dopo che le parti hanno convenuto di procedere in questo senso. Del resto, già la scorsa estate, una precedente decisione del Tribunale aveva attribuito all’Italia la giurisdizione sulla vicenda.

Marò, Il Tribunale dell’Aja chiude formalmente il contenzioso tra Italia e India