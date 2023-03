C’è un video di Frontex che zittisce la sinistra: il barcone naufragato a Cutro non risultava in pericolo

La sera di sabato 25 febbraio l’aereo Eagle 1 di Frontex non si limitò ad inviare la segnalazione di un’imbarcazione che viaggiava in buono stato di galleggiabilità nello Ionio: fu girato anche un video dal quale non sono emersi elementi che potessero far ritenere che ci fosse una situazione di pericolo.

Le segnalazioni dell’aereo Eagle 1: cosa mostra il video di Frontex

Il video, secondo quanto apprende l’ANSA da fonti qualificate, dura diversi minuti, con l’aereo di Frontex che compie più sorvoli. Si vede il barcone che naviga senza alcuna criticità e non si nota alcuna presenza di migranti a bordo. Elementi che sono stati condivisi con tutti i soggetti coinvolti e che, in quel momento, non davano evidenze di un’imbarcazione carica di migranti o di una situazione di di stress.

La segnalazione arrivata solo all’Italia, non di salvataggio

“La segnalazione che fa Frontex” alla vigilia della strage dei migranti a Cutro “è di polizia, non di salvataggio, non ti avverte che c’è un problema, tant’è che Frontex se ne va. Questi sono i fatti, certo qualcuno può dire: ‘perché Frontex segnala dopo 3 giorni l’imbarcazione e solo quando è in acque italiane? Uno potrebbe chiederselo, perché prima di arrivare in acque italiane, secondo la geografia, ha attraversato i mari di altre nazioni. Questa è una domanda che io mi sono fatta”. Lo ha detto ieri il premier Giorgia Meloni, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. Sollecitata dai giornalisti, Meloni ha poi precisato: “la segnalazione di Frontex è arrivata alle 22.36 del sabato sera in prossimità delle acque italiane, mi correggo. Ma questa è una domanda che credo dovreste farvi anche voi”.