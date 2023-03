Bonino al veleno su Calenda: “Mai più sentito. Non sopporto e non dimentico i voltafaccia”

Emma Bonino in versione conte di Montecristo a Un giorno da pecora, la trasmissione di Rai Radio1: la leader di +Europa ha ancora il dente avvelenato con Carlo Calenda. E lo scandisce chiaramente, nonostante la telefonata degli ascoltatori sia per motivi più ameni: oggi l’ex ministro degli Esteri compie 85 anni.

La leader di Più Europa oggi compie 85 anni

Bonino liquida in poche battute il compleanno e i doni ricevuti, ma si attarda a parlare di Carlo Calenda. “Non l’ho più sentito dal 7 agosto. Io ho memoria, ognuno fa quello che vuole, ci sono modi e modi ma io i voltafaccia repentini non li sopporto e quindi ognuno per la sua strada. Non dimentico”. Un giudizio tranciante, che lascia intendere quanto sia lontano il perdono nei confronti del leader di Azione.

Alla domanda di Lauro: “Ha mai pensato di entrare nel Terzo Polo?”, arriva una risposta ancora più velenosa. “Neanche loro sanno cos’è il Terzo Polo. Io ho l’impressione che si debba andare ad alleanza elettorale e che poi al partito unico ci si penserà”.

Bonino non solo attacchi a Calenda, ma anche la spot per il fumo

Alla leader radicale nessuna domanda imbarazzante (magari sul Qatargate), quelle che ad altri ospiti (di centrodestra) non vengono lesinate. È tutto un profluvio di “Emma“, “Emma“, da parte di Geppy Cucciari, che parla quasi come fosse una militante di Più Europa. Imbarazzante il momento in cui la Bonino fa un suo sermone in favore del fumo, arrivando ad attribuire all’oncologo Veronesi quasi uno sdoganamento del tabagismo: “Quando mi diagnosticarono il cancro mi disse che avevo fumato talmente tanto che se avessi smesso cambiava poco”. E sul fatto dal cattivo esempio, la Bonino minimizza anche in questo caso. “Ma voi pensate che davvero una sigaretta è un brutto esempio? Ma andateci sui social, così capite che cos’è un brutto esempio”.

Cucciari, Lauro e la sottosegretaria Lucia Albano, costretta ad ascoltare le esternazioni della Bonino tacciono. Meglio limitarsi agli auguri. In attesa della (prevedibile) replica su Twitter di Calenda.