Bonelli torna sul luogo del delitto e rimette i sassi nell’Adige: “L’ho fatto per Donzelli” (video)

Angelo Bonelli l’ha fatto davvero: ha rimesso i sassi nel greto del fiume Adige. Ha anche girato un video che documenta il suo ritorno sul luogo del “delitto”.

In un post su Facebook, il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce nazionale di Europa Verde, ha postato il video da Rovereto, documentando il suo “ravvedimento operoso”. Ed è un video che ha degli inevitabili aspetti comici.

Bonelli con i sassi ormai è diventato una barzelletta

“Sono qui dove ero una settimana fa – dichiara accorato il parlamentare divenuto in questi giorni oggetto di meme e di ironie – per documentare gli effetti drammatici della siccità: sul fiume Adige all’altezza di Rovereto la situazione è veramente drammatica ancora oggi. Alcuni giorni fa ho mostrato in Parlamento questi ciottoli che avevo raccolto qui sull’Adige”.

Il tema è innegabilmente importante, ma il modo folcloristico di Bonelli di rappresentarlo solleva inevitabilmente l’ilarità.

Quanto ha inquinato Bonelli per questa sceneggiata?

“Ciottoli che in una situazione di normalità sarebbero stati ad una profondità di diversi metri e invece non è così: i plinti sono tutti a secco, sono i plinti di un ponte”, osserva Bonelli, per poi documentare il rispetto del patto. “Come avevo promesso, questi ciottoli li ricolloco dove li ho presi. Ma la presidente Meloni – attacca il portavoce dei Verdi – non ha risposto in Parlamento alla mia richiesta di spiegare cosa il governo intendesse fare contro la siccità e per contrastare il cambiamento climatico”.

Bonelli aggiunge: “La risposta è stata un’incredibile risata dicendo, tra l’altro, che lei non è Mosè e non ha prosciugato l’Adige. Vede, presidente Meloni, io lo so che lei non è Mosè, ma non è stato Mosè a fare tutto ciò. Chi ha fatto tutto ciò si chiama cambiamento climatico, quello che voi invece fate finta di non vedere, perché continuate con quelle politiche basate sulle fonti fossili”. “Con tanta buona pace di Donzelli rimetto le pietre da dove le ho prese. Presidente, facciamo qualcosa”, ha concluso il deputato di Avs.

A proposito di ambiente, il deputato romano ha viaggiato da Roma a Rovereto, si presume non in bicicletta. Chissà se ha viaggiato in aereo: sarebbe un consumo di Co2 notevolissimo, molto contradditorio per un ambientalista. Ma anche in auto o in treno l’impatto ambientale, solo per una carnevalata, è davvero un pessimo messaggio.

Perché alla fine quei due sassi, come il paio di stivali del suo (ex) compagno di partito Soumahoro, sono serviti solo a rimediare qualche titolo sui giornali.