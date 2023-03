Donzelli ridicolizza Bonelli: “Autodenunciati per i sassi presi”. La replica: li rimetto a posto (video)

Sul portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che intervenendo in aula ieri sul tema della siccità aveva mostrato due sassi raccolti dal letto del fiume Adige a secco, da ieri piovono ironie e commenti salaci. Dopo la replica fulminante di Giorgia Meloni: «Mi ha preso per Mosè?», ieri in aula Giovanni Donzelli ha evidenziato un clamoroso autogol del deputato di Avs.

«Ultimamente il collega Bonelli fa spesso la spola con la procura per esposti – ha esordito il deputato di FdI – Se le capita e se le va, con tutto il rispetto che posso avere per il collega Bonelli, potrebbe fare un autoesposto, e denunciare che probabilmente non ha chiesto l’autorizzazione al prefetto, come prevede l’articolo 97 della lettera 11 del decreto 523 per prendere i sassi da un fiume, perché è vietato. E allora – ha chiosato perfidamente Donzelli – prima di darci lezioni di moralità ambientale, magari provate a rispettare l’ambiente e leggi».

Bonelli risponde a Donzelli come i bimbi dell’asilo: i sassi li rimetto a posto

La risposta del co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, Angelo Bonelli è quasi da bambino dell’asilo. «Questo sasso lo rimetterò nel letto dell’Adige – dice ai cronisti fuori da Montecitorio – L’ho portato per far vedere che questo l’ho preso nel bel mezzo del fiume Adige. Ci camminavo sopra. Normalmente, in una situazione tranquilla, ci sarebbero stati oltre due metri di acqua. Invece, ho preso questo sasso. Si arrampicano sugli specchi dicendo che chissà quale legge avrei violato. Stiano tranquilli: lo rimetterò nel greto del fiume Adige. Intanto, però, loro portano avanti politiche distruttive e ostili all’ambiente e al clima. Continuano a bruciare fonti fossili: l’esatto contrario di quello che ci dice la scienza». La figuraccia però è fatta. Soprattutto per chi vuole dare lezioni di moralità ambientale.