Ancora voci sul ritorno di Giletti in Rai, e sempre al posto di Fazio il cui contratto è in scadenza

“Sarebbe in corso una trattativa tra Massimo Giletti e la nuova compagine governativa per riportare il conduttore di #NonÈLArena in Rai. TvBlog riferisce che Giletti potrebbe ereditare la domenica sera di Rai 3, al posto di Fabio Fazio, il cui contratto è in scadenza”. Era il 2017 quando L’Arena di Giletti viene tolta dalla Rai e passa a La7, da quel momento le voci su un possibile ritorno del conduttore nella tv di stato ricorrono con cadenza quasi annuale, ma stavolta sembra che la notizia abbia davvero un serio fondamento. Di un avvicendamento tra Fazio e Giletti si era già parlato nel 2019 ma la cosa non aveva avuto seguito.

«La cosa potrebbe davvero andare in porto, per tutta una serie di questioni. Una fra tutte i buoni rapporti che intercorrerebbero fra il giornalista piemontese e l’attuale compagine governativa», scrive il sito che si occupa di retroscena tv.

Una trattativa che dovrebbe, secondo le indiscrezioni, concretizzarsi a maggio, dopo un cambio ai vertici della Rai. Quando ci dovrebbe essere quel cambio sulla poltrona di amministratore delegato di viale Mazzini, attualmente occupata da Carlo Fuortes.

Massimo Giletti “erediterebbe lo spazio della prima serata della domenica su Rai3 al posto di Che tempo che fa. Il contratto di Fabio Fazio con la Rai è in scadenza e si dice che -anche per una questione di semplice eleganza visto quello che potrebbe accadere a maggio- gli attuali vertici di viale Mazzini, precisamente nella figura dell’AD, non vogliano per ora procedere al rinnovo. Il rinnovo del contratto di Fazio con i nuovi vertici che potrebbero arrivare a maggio sarebbe tutt’altro che automatico, ecco dunque l’ipotesi clamorosa e anche suggestiva, di una staffetta nella prima serata di Rai3 fra Fabio Fazio e Massimo Giletti”.