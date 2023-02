Videomessaggio del premier Meloni: “Putin ha fallito, il mondo libero è debitore all’Ucraina”

A un anno esatto dall’aggressione della Russia all’Ucraina, che ha dato il via alla guerra alle porte d’Europa, il premier Meloni sceglie un videomessaggio, in coordinamento con i principali partner internazionali, per celebrare il 24 febbraio. E confermare la vicinanza dell’Italia al fianco di Kiev e del popolo ucraino.

Meloni: un anno fa l’aggressione di Mosca, ma Putin ha fallito

“Esattamente un anno fa – dice Meloni all’inizio del messaggio video – la Federazione russa ha scioccato il mondo invadendo l’Ucraina. L’obiettivo di Putin era far capitolare l’Ucraina per poi rivolgere le sue mire espansionistiche agli altri stati confinanti, non solo europei. Quel piano è fallito“, rimarca il premier.

La libertà è più forte dei missili e dei carri armati

“Mosca ha dovuto fare i conti con l’eroica reazione di un popolo disposto a tutto per difendere la propria libertà. E con una cosa più forte dei missili e dei carri armati: l’amore per la propria patria”. Meloni ha anche ricordato la personale esperienza in Ucraina con la visita alle rovine di Bucha e Irpin. prima di raggiungere la capitale per il colloquio con il presidente Zelensky.

“L’Ucraina non sarà sola, non lo consentiremo”

“Il popolo ucraino sta pagando un prezzo molto alto. A Bucha e Irpin l’ho visto con i miei occhi e non lo dimenticherò. L’Ucraina non è e non sarà sola – prosegue il videomessaggio – perché sta difendendo anche i valori di libertà e democrazia su cui nasce l’identità europea. E le fondamenta stesse del diritto internazionale”.

“Lavoreremo a una pace giusta”

È nostro dovere – ha concluso il presidente del Consiglio – lavorare per arrivare a una pace giusta. “Il mondo libero è debitore nei confronti delle donne e degli uomini ucraini, l’Italia è dalla loro parte”.