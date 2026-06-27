Occhiuto: “Subito la legge elettorale, darà stabilità all’Italia. Meloni bravissima sui migranti”

Foto: Ansa foto / ANSA, PHOTO, PAOL2, PWEBEXT (Settembre 2025)

A Sky Tg24

Il vicesegretario nazionale di Forza Italia considera positiva la legge e sprona il centrodestra a un impegno riformista e liberale

Roberto Occhiuto, governatore della Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia, in un’intervista a Sky Tg24 rilancia l’utilità della legge elettorale, conferma la leadership di Giorgia Meloni, invoca una intensificazione dei processi riformisti e liberali della coalizione e ribadisce che non vuole prendere il posto di Antonio Tajani alla segreteria nazionale del partito.

Le legge elettorale è utile per il Paese

“Spero che la legge elettorale sia fatta subito, perché il centrodestra in quest’ultimo anno di governo deve concentrarsi sulle cose da fare per avere qualche ulteriore bandiera da sventolare in campagna elettorale”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ospite di Agenda su SkyTg24. “Abbiamo Giorgia Meloni – ha aggiunto – che è bravissima, ma dobbiamo avere anche degli argomenti che siano subito individuabili come bandiere del centrodestra. Quindi spero che si approvi subito la legge elettorale, che è utile perché darà stabilità al Paese, darà la possibilità ai cittadini di sapere a che cosa è servito il loro voto e chi andrà a governare”.

“Non dobbiamo inseguire Vannacci”

“Il centrodestra vincerà più facilmente le prossime elezioni politiche nella misura in cui saprà contendere al centrosinistra quel voto riformista e liberale che oggi non trova alcuna rappresentanza in una sinistra che è troppo radicale. La battaglia è lì, non sul lato destro. Inseguire Vannacci ci fa solo del male: non propone soluzioni e cerca solo gli arrabbiati“, ha aggiunto il vicesegretario nazionale di Forza Italia.

“Sui migranti il governo Meloni ha fatto tanto”

“La remigrazione, ad esempio- ha detto il governatore calabrese-, è una grande fesseria: non c’è modo per farla. L’unico modo per governare questi processi è farlo come ha fatto il governo Meloni negli ultimi anni, riducendo il numero degli sbarchi e cercando di fare quanti più accordi bilaterali possibili per rimpatriare chi non ha diritto di stare nel nostro Paese. Chi delinque va mandato subito via, ma non si fa prendendo un transatlantico e mandando i migranti in mezzo al mare”.

“Non voglio sostituire Tajani”

Occhiuto ha ribadito ancora una volta di non voler diventare segretario nazionale del partito. “Assicuro – ha detto il presidente – che sulle mie spalle c’è un peso gravosissimo ed è quello di fare il presidente della Calabria, che credo sia uno dei lavori più complessi d’Italia per le complessità della regione, quindi cerco solo di dare un contributo a Forza Italia, al mio partito, a Tajani e a tutti i dirigenti e cerco di dire che noi dobbiamo continuare ad essere quello che Berlusconi pensò dovesse essere Forza Italia: il partito dell’innovazione, il partito delle riforme, il partito dei diritti civili e della liberà’ di coscienza sui diritti civili, il partito che guarda al futuro e che magari non rimane troppo ancorato ad un passato che non esiste più”.