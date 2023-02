Sondaggi: FdI fa volare il centrodestra. A sinistra ok solo il Pd, male M5S e Terzo polo

Non ha portato bene all’opposizione la caciara sollevata contro il sottosegretario Delmastro e il deputato Donzelli, entrambi di FdI. A dar retta infatti ai sondaggi pubblicati da Corriere della Sera e Repubblica, il partito di Giorgia Meloni fa registrare un nuovo balzo in avanti, portandosi stabilmente oltre il 30 per cento (rispettivamente 31 e 30,5), al momento irraggiungibile per chiunque. Ma procediamo con ordine: secondo la rilevazione del Corriere, ad aumentare complessivamente è l’intero centrodestra. Il segno “più“, infatti, riguarda anche Lega (+0,3), Forza Italia (+0,6) e Noi Moderati (0,2). Il partito di Salvini è ora all’8,6 per cento mentre quello di Berlusconi è al 7,4 e la piccola galassia di Lupi all’1,2.

Così indicano i sondaggi di Corriere della Sera e Repubblica

Con il 31 per cento di Fratelli d’Italia (+0,5), la coalizione raggiunge il 48,2, il risultato più elevato dal gennaio scorso. Sull’altro versante, quello delle opposizioni, a sorridere (e neanche tanto) è il solo Pd, premiato con tutta evidenza dalla visibilità assicurata dall'”effetto-primarie“. Il sondaggio di Repubblica lo dà addirittura secondo con il 17,5 per cento mentre quello del Corriere ancora terzo (dietro il M5S) al 17, seppure in risalita dello 0,6. Va male in entrambe le rilevazioni il movimento di Conte, che perderebbe rispettivamente lo 0,3 e lo 0,7. A piangere in tutti e due i sondaggi è anche il Terzo polo (Azione + Italia Viva), su cui pesa il deludente risultato registrato alle recentissime elezioni regionali di Lazio e Lombardia.

Alto anche il gradimento del governo e della Meloni

La micro-alleanza guidata dal tandem Calenda-Renzi segna infatti una vera battuta d’arresto in entrambi i sondaggi. Pari addirittura all’1,1 per cento, secondo la rilevazione del Corriere della Sera, e “solo” dello 0,4 (rispetto a novembre) in base a quella realizzata da Repubblica. Per quest’ultima, anche Forza Italia cederebbe un decimale, arretrando al 7 per cento. Male anche l’alleanza rosso-verde (Avs), che fa registrare significativi smottamenti di oltre mezzo punto (-0,6). Il partito di Fratoianni e Bonelli è ora al 3,2 per cento. Sempre alto, infine, il gradimento per il governo e per il premier Meloni: 51 per cento, secondo il Corriere, 53 per Repubblica.