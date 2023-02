Oliviero Toscani. «Bonaccini è noioso, un po’ tamarro, sembra un direttore delle pompe funebri»

Oliviero Toscani irrompe, a modo suo, nelle primarie del Pd e “colpisce” Bonaccini. Tra lui ed Elly Schlein nessun dubbio: «Voto Elly Schlein perché è una persona intelligente e talentuosa e se vincesse lei cambierebbe tutto. Bonaccini? Noiosissimo, farebbe estinguere il partito». Con la consueta schiettezza non la manda a dire conversando con l’Adnkronos. Analizzando il confronto televisivo andato in onda tra i due competitors per la guida del partito, «Bonaccini è di una noia mortale e un po’ tamarro», dice il fotografo. «È sicuramente un brav’uomo ma mi sembra un direttore delle pompe funebri».

Toscani boccia Bonaccini e promuove la Schlein

La Schlein «è una persona di altissima qualità. Ma in tv non ha reso e mi dispiace», scandisce Toscani. «È stata troppo educata, troppo moderata. A volte le cose bisogna dirle senza troppi filtri, vanno dette così come sono». Le speranze «sono tutte rivolte verso di lei. Spero che gli italiani capiscano e la votino, anche se purtroppo noi italiani siamo dei “ciula”», conclude il creativo.

Lo “scandalo” delle sopracciglia tatuate

Ma oltre a beccarsi l’ironia di Toscani, Bonaccini deve fronteggiare anche lo “scandalo delle sopracciglia tatuate”. Incredibile a dirsi, nel Pd si spaccano anche su questo. Tutto parte da quanto rivelato da Affaritaliani. Il portale riporta una disavventura per il governatore dell’Emilia Romagna: in una giornata di pioggia, durante uno dei tanti eventi pubblici, sarebbe colato l’henné sul viso di Bonaccini. E lui è costretto a parlarne: «No, non mi sono ritoccato le sopracciglia», dice a “Porta a Porta”. «Mi piacerebbe essere giudicato per quello che faccio tutti i giorni».

Tra capibastone e sultanati

Intanto la Schlein attacca, parlando su La7. «Rispetto le irregolarità contestate durante il congresso e limitate ad alcune aree geografiche. Vorrei», dice, «un partito in cui nessuno si senta padrone di tessere, mai più capibastone, cacicchi e sultanati. Il mio impegno è di fare piazza pulita di queste pratiche. Questo però non deve inquinare la sana partecipazione degli iscritti e di colore che verranno alle primarie».