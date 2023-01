Altro che effetto benzina, il sondaggio Swg per Mentana conferma la fiducia nel premier: Fdi invariato al 31,3%

Il sondaggio Swg per il Tg di La7 presentato da Mentana smentisce detrattori e Cassandre in servizio effettivo e permanente. Per usare una tautologia, gli attacchi dell’opposizione “non attaccano” e non scalfiggono, né in termini di consenso politico, né in termini di consenso numerico, la fiducia negli elettori in governo e premier. Anche questo lunedì, infatti, l’indagine realizzata da Swg replica praticamente quella dello scorsa settimana, con oscillazioni che non possono definirsi vere e proprie variazioni: e Fratelli d’Italia è l’unico tra i principali partiti ad essere rimasto invariato al 31,3%.

Sondaggio Swg per Mentana: Meloni saldamente in vetta

La realtà, dunque, è che Fratelli d’Italia, partito della leader dell’esecutivo, non ha “scontato” affatto la vexata quaestio accise dal punto di vista numerico – come speravano le sinistre – dopo gli attacchi delle opposizioni. E con somma delusione di chi confidava nel polverone sollevato ad arte su proroghe e sospensioni del taglio relativo all’aumento del prezzo del carburante, è finita che anche questa settimana i gufi del malcontento hanno bubolato a vuoto… Del resto, Giorgia Meloni ha chiarito logica e motivazioni eco-politiche della scelta del governo: spiegando, in termini di giustizia sociale, e stante lo stato dell’arte dei fondi disponibili, che o si agiva sulle accise. O si aiutavano i più deboli.

I gufi dell’opposizione smentiti dal sondaggio: nessun “effetto benzina”

Stando al sondaggio, allora, e alla sua traduzione numerica in termini di consenso e fiducia, gli italiani hanno capito e continuano a dare fiducia all’esecutivo. Il refrain della sinistra lanciato dai banchi dell’opposizione non arriva nelle case degli elettori: nessun “effetto-benzina” sfiora o colpisce il partito del premier, che resta al vertice del sondaggio Mentana. Ben distanziato da tutte le altre forze politiche, tra chi, come il M5S, perde lo 0,1 rispetto alla scorsa settimana e si ferma al 17,6%. E chi, come il Pd, registra un -0,2 e si attesta al 14,2%. La Lega è rilevata all’8,3% (-0,29). Forza Italia al 6,4% (-0,5).

Fdi è l’unico tra i principali partiti ad essere rimasto invariato al 31,3%

E tra il vertice e le ultime postazioni del report, l’alleanza Azione-Italia Viva, che risponde al 7,8% (+0,3) del campione rilevato. E, tra i fanalini di coda, le conferme di Verdi-Sinistra Italiana al 3,7%. +Europa al 3%. Per l’Italia con Paragone al 2,3% (+0,1). E Unione Popolare all’1,8% (+0,2). Tutte posizioni invariate rispetto al sondaggio di Mentana del lunedì precedente. Di seguito, la tabella dell’indagine dalla pagina Facebook del Tg La7.