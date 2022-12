Sondaggio, l’azione di governo piace: gli elettori premiano FdI e centrodestra, cala il Pd

La coalizione di centrodestra vola ancora più in alto e annienta sempre di più il centrosinistra. Porta a Porta pubblica un sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri relativo alle intenzioni di voto degli italiani. Per Ghisleri Fratelli d’Italia si conferma primo partito italiano con il 28.6% con un incremento dal 16 novembre dello 0.1%. La seconda posizione è acquisita dal Movimento 5Stelle con il 17.2% (+ 0.7%). Il Partito Democratico perde ancora consensi e si colloca quindi al terzo posto con il 15.8% (- 1.6%).

Il sondaggio, la Lega al quarto posto

La Lega rimane in quarta posizione al 9.7% (- 0.5%), segue Azione -Italia Viva che è stabile all’8.5%. Quindi Forza Italia al 7.8% (+ 1.7%), Alleanza Verdi e Sinistra scenderebbe al 2.6% (- 0.7%), la nuova formazione politica di Paragone, Per l’Italia, otterrebbe il 2.5% (+ 0.1). Poi +Europa stabile al 2.4%, infine Noi Moderati- Udc allo 0.6% (+ 0.1%) e Impegno Civico- Centro Democratico allo 0.5% (+ 0.2%).

Il centrodestra al 46.7%, il centrosinistra 21,3%

Sul fronte del centrodestra, la luna di miele prosegue a gonfie vele con tutti i partiti della maggioranza di governo. La coalizione di governo (FdI – Lega – FI -Noi Moderarti – Udc) si attesta secondo il sondaggio al 46.7%, contro il magro risultato del centrosinistra (Pd – Alleanza Verdi e Sinistra – PiùEuropa + Impegno Civico – Centro Democratico) che si ferma al 21.3%. Sullo scandalo del Quatargate esploso al Parlamento Europeo il campione di Euromedia ritiene per il 75.6% che si tratti solo della punta di un iceberg di una vasta indagine sulla corruzione ed il 74.3% degli intervistati non avrebbe scelto il Qatar come sede della fase finale dei mondiali di calcio.

Il sondaggio Noto

L’avanzata di FdI e del centrodestra è stata confermata lo scorso 1° dicembre 2022 anche da un altro sondaggio. Porta a Porta ha pubblicato il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia si è confermata primo partito italiano con il 28% (con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al voto del 25 settembre 2022). Seguivano il Movimento 5 Stelle al 18% (+2.6%) e il Pd al 17% (-2.1%), poi la Lega con il 10% (+1.2%). Quindi con lo stesso valore, nella quinta posizione, all’8% Forza Italia (-0.1%) e Azione-Italia Viva (+0.2%). I Verdi al 3.5% (-0.1%), +Europa al 2% (-0.8%) e infine Noi Moderati all’1.5% (+0.6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra ha raggiunto il 47.5% (+3.7%), mentre il Ccentrosinistra si è fermato al 22.5% (-3.6%).