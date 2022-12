Sondaggi, FdI vola con tutto il centrodestra e doppia la sinistra: Letta nello sprofondo

Dopo oltre due mesi da voto il centrodestra gode di ottima salute, anzi raddoppia. La coalizione domina e doppia quella di centrosinistra. La nuova rilevazione statistica per la supermedia Agi/YouTrend rafforza i dati del 25 settembre. La “luna di miele” prosegue a gonfie vele con tutti i partiti della maggioranza di governo. Abbiamo un 46 per cento contro un centrosinistra al 22,8%. Un risultato netto che premia ancor più Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, nonostante i “gufi”, nonostante chi tifa contro; e soprattutto, durante le discussioni sulla Legge di Bilancio, che di norma stando al passato, determinano dei contraccolpi nelle compagini governative. Si tratta del periodo più duro -l’autunno- per il gradimento dei governi. E il dato del centrodestra è strabiliante in tal senso.

Supermedia YouTrend: il centrodestra vola trainato da FdI

Non solo FdI non ha subito un decremento nelle preferenze ma è addirittura cresciuto, come hanno attestato vari istituti di ricerca dalle prime settimane dal voto ad oggi. La supermedia Agi/YouTrend attesta il partito di Giorgia Meloni al 29.6% dei consensi, con un incremento di mezzo punto rispetto alla rilevazione precedente. Si tratta di una media, pertanto va ricordato che per altri istituti di ricerca FdI avrebbe abbondantemente superato il 30 per cento. Pressoché stabili la Lega e Forza Italia, rispettivamente all’8.4% e al 6.9%. La solidità della maggioranza di governo stando ai numeri non è in discussione.

FdI in crescita. Il Pd e Letta sondaggi della disperazione

Uguale e contrario il trend dei partiti della sinistra che registrano tutti un calo, con un Pd portabandiera di una discesa libera ormai costante: ora si attesta al 16.6%, Verdi/Sinistra italiana non superano il 3.7%. +Europa è attestato al 2.5%. Il Partito democratico è in calo costante e registra una continua emorragia di consensi verso il M5S che si attesta al 17.7%. Ormai da settimane secondo partito, sia pure separato da una voragine da FdI. Le indecisioni del Pd, del suo segretario e degli aspiranti segretari stanno regalando moltissimi voti a Giuseppe Conte. Il Terzo polo- l’alleanza tra Azione! di Carlo Calenda e Italia viva di Matteo Renzi si troverebbe, secondo la media, al 7.7%.

Il sondaggio Noto per “Porta a Porta”

Stesso spartito per la rilevazione che ‘Porta a Porta’ pubblica, realizzato da Noto Sondaggi. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi, primo dicembre, si conferma primo partito italiano con il 28% (con una crescita di 2 punti percentuali rispetto al voto del 25 settembre 2022). Seguono il Movimento 5 Stelle al 18% (+2.6%) e il Pd al 17% (-2.1%), poi la Lega con il 10% (+1.2%). Quindi con lo stesso valore, nella quinta posizione, all’8% Forza Italia (-0.1%) e Azione-Italia Viva (+0.2%). Seguono i Verdi al 3.5% (-0.1%), +Europa al 2% (-0.8%) e infine Noi Moderati all’1.5% (+0.6%). Per quanto riguarda le coalizioni, il Centrodestra raggiunge il 47.5% (+3.7%), mentre il Centrosinistra si ferma al 22.5% (-3.6%).