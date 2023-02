Sequestrate 33mila paia di infradito cinesi: non sono ammesse in Italia. Che cosa contengono

Sequestrate 33.264 paia di infradito prodotte in Cina per la presenza ftalati (Dibutilftalato-Dbp), sostanze chimiche vietate in Italia. L’alert lo riporta il sito del ministero della Salute, con i dati del sistema Gras Rapex. “Jomix Shoes” è la marca delle infradito, importate da Eurshoes Group Srl (Item – SD8255 Codice a Barre 8052779057121).

Sequestrate 33.264 paia di infradito prodotte in Cina

Si tratta di «calzature tipo ciabatte infradito costituite da una suola in materiale polimerico di colore blu su cui è presente la scritta “Jomix” ed una stringa a Y in materiale polimerico di blu scuro. La stringa – si legge nella nota pubblicata dal ministero della salute – è avvolta da un materiale tessile di colore blu che lascia scoperta la parte infradito, ovvero la parte frapposta tra il primo ed il secondo dito del piede. Legati alla parte tessile della stringa a Y vi sono vari oggetti di bigiotteria».

Infradito: il pericolo-rischio

E poi ancora. «Il campione – si legge nella nota pubblicata sul sito del ministero – presenta inoltre un cartellino, legato alla stringa attraverso una corda di piccole dimensioni, riportante sulla parte posteriore le seguenti indicazioni in varie lingue: “ciabatte, qualità dei materiali, controllo della lavorazione” con le indicazioni dell’importatore». Nella nota del ministero sulla natura del pericolo-rischio è riportato: «Chimico, Ftalati vietati dal Regolamento Reach 1907/2006, allegato XVII punto 51».

La vigilanza del ministero della Salute

Il ministero della Salute vigila, grazie al sistema europeo di allerta rapido Rapex, sui prodotti in vendita a libero consumo, che non siano farmaci o alimenti; il controllo riguarda rischi connessi alla presenza di sostanze chimiche, in base al regolamento Reach, e problematiche di natura microbiologica. Il Comando dei Carabinieri per la Sanità (Nas) è lo strumento operativo per la ricerca attiva degli articoli segnalati e il punto centrale per le segnalazioni-denunce da parte dei consumatori.