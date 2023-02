Giornata mondiale contro il cancro, Meloni: «Un abbraccio a chi lotta e un grazie a chi ricerca»

Oggi 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day, promossa dalla Uicc (Union for International Cancer Control) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Giunta alla ventitreesima edizione, la Giornata rappresenta un importante richiamo a riflettere su cosa istituzioni e individui possono fare insieme per combattere il cancro.

“Colmare il gap sulla cura – Tutti meritano l’accesso alla cura del cancro” è il tema della campagna 2022-2024. Lo slogan richiama l’attenzione sull’importanza della comprensione e del riconoscimento delle disuguaglianze nella cura del cancro in tutto il mondo.

I numeri del cancro nel mondo

Il cancro è una patologia in costante crescita in tutto il mondo. L’ Oms conferma che è una delle principali cause di morte nel mondo. Si stima che nel 2020 siano decedute per cancro dieci milioni di persone.

In Italia, 390mila diagnosi di cancro nel 2022

Si stima che nel 2022, in Italia, ci siano state 390.700 nuove diagnosi di cancro, 205mila negli uomini e 185.700 nelle donne. Erano 382.700 (199.500 negli uomini e 183.200 nelle donne) nel 2020.

Il rapporto “I numeri del cancro in Italia 2022” evidenzia che i tumori più frequenti, in ordine decrescente di incidenza stimata nella popolazione complessiva, sono: tumore della mammella (55.700 nuovi casi, con un incremento dello 0,5% rispetto al 2020). Tumore del colon-retto (48.100 nuovi casi, +1,5% negli uomini e +1,6% nelle donne). Tumore del polmone (43.900 nuovi casi, +1,6% negli uomini e +3,6% nelle donne). Tumore della prostata (40.500 nuovi casi, +1,5%). Tumore della vescica (29.200 nuovi casi, +1,7% negli uomini e +1,0% nelle donne).

Il messaggio di Giorgia Meloni

Su Twitter il premier Giorgia Meloni ha scritto un messaggio: «Nella Giornata mondiale contro il cancro, l’abbraccio va a chi sta lottando per vincere un’importante battaglia della vita. Un grazie a chi è sempre al fianco di chi soffre e a chi ogni giorno si dedica allo studio e alla ricerca di terapie all’avanguardia. #WorldCancerDay».

Schillaci: «Screening oncologici e corretti stili di vita per ridurre il rischio cancro»

Dal canto suo il ministro della Salute Orazio Schillaci ha dichiarato: «Il cancro è una patologia prevenibile e curabile. Stiamo predisponendo iniziative per potenziare la promozione degli screening oncologici e al contempo incentivare corretti stili di vita per ridurre i fattori di rischio. La prevenzione è fondamentale e per questo vogliamo diffondere un forte messaggio di promozione della salute a tutta la popolazione e in particolare ai giovani, a partire dalle scuole elementari».

Calandrini (FdI): «L’importanza della ricerca»

«La giornata mondiale contro il cancro – ha detto il senatore di FdI Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio – sia da monito per ricordarci quanto sia doveroso investire sulla Sanità e sulla ricerca. Esprimo vicinanza a tutti coloro che si trovano a combattere contro questa terribile malattia mentre il mio più sentito grazie va a tutti quei medici e professionisti che curano e assistono i pazienti e ai ricercatori, che spendono la loro vita per trasformare questa piaga in una malattia dalla quale, sempre più, si può guarire».