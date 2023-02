Roma, tensione a Centocelle: su un’auto rubata non si fermano all’alt e si scagliano contro gli agenti

Paura nelle strade del quartiere Centocelle a Roma. In quattro viaggiavano a bordo di un’auto rubata e non si sono fermati all’alt della polizia. Ma dopo un inseguimento, gli agenti li hanno bloccati e arrestati. L’inseguimento ha preso il via in via della Primavera ed è terminato in viale delle Gardenie. Tutto è cominciato quando gli agenti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno notato che l’auto aveva la targa anteriore non originale. Su viale delle Gardenie l’auto in fuga è andata ad impattare contro un marciapiede per poi scontrarsi con la volante e arrestare la marcia.

Centocelle, si scagliano contro i poliziotti

Nonostante ciò gli occupanti del veicolo, invece di desistere, si sono scagliati sia contro i poliziotti. Volevano guadagnarsi la fuga a piedi e sottrarsi alle perquisizioni. Ma sono stati bloccati. Dalle indagini l’auto è risultata rubata e all’interno sono stati trovati 580 euro nascosti in una borsa. Dentro c’erano anche alcuni indumenti di ricambio, pronti per essere indossati probabilmente per confondere le ricerche. Il conducente dell’auto non aveva neppure la patente.