Metsola a Roma: “L’Italia ha un ruolo centrale in Europa. Che è la stella polare delle democrazie liberali”

“L’Italia ha un ruolo centrale in Europa“. Sono le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola oggi a Roma per l’inaugurazione dello spazio interattivo Esperienza Europa- David Sassoli.

Metsola a Roma: L’Italia è centrale in Europa

“In questo periodo di instabilità globale, caratterizzato da rincaro dei prezzi dell’energia, a imprese in difficoltà e dolorose bollette per le famiglie, dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa, il nostro mercato unico. Acceleriamo gli investimenti in Europa- ha detto Metsola – per ripristinare stabilmente la crescita dell’economia europea. Ed essere ancora più competitivi”. Poi ha voluto ringraziare l‘astronauta italiana Samantha Cristoforetti per aver “portato la bandiera europea nello spazio”. “Ti ringrazio per questo gesto che non ha confini”, ha detto rinnovandole l’invito a venire a Strasburgo.

La presidente del Parlamento europeo da Mattarella

Prima della cerimonia la presidente del Parlamento europeo è stata ricevuta dalle massime autorità: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e i presidenti di Camera e Senato. Saltato invece l’incontro con il premier Meloni, ancora influenzata. La visita a Roma è iniziata con una passeggiata a Campo de’ Fiori accompagnata dal sindaco Gualtieri. Con Ignazio La Russa il colloquio si è concentrato sul Qatargate e la crisi ucraina. Riflettori accesi anche sulle sanzioni alla Russia e in maniera più generale sulle ripercussioni nel campo dell’energia. Sul tavolo anche i risvolti legati all’uscita dalla pandemia e un’analisi complessiva sulla situazione economica.

Esperienza Europa-David Sassoli è uno spazio interattivo

“Esperienza Europa – ha detto Roberta Metsola durante il taglio del nastro – è un nuovo spazio dedicato a nostri cittadini. Perché capire l’Europa cambia tutto. L’Europa non è solo una espressione geografica ma una comunità di valori e principi. Basata su una cultura comune, la cultura europea che viene da nostra storia. Capire l’Europa ci convince che il nostro futuro sarà più forte e più luminoso se staremo insieme”.

“Il nostro continente è la stella polare delle democrazie”

“L’Europa deve ritrovare l’orgoglio del suo modello democratico”, ha aggiunto il presidente del Parlamento di Strasburgo, citando le parole del suo predecessore Sassoli. “Dobbiamo fermamente desiderare che questo modello di democrazia, libertà e prosperità si diffonda. Che faccia sognare non solo i nostri cittadini europei ma anche al di là delle nostre frontiere. Questo è il nostro modo di essere. Questo è ciò che gli autocrati di tutto il mondo non potranno mai capire dell’Europa. È ciò che rende il nostro continente la stella polare delle democrazie liberali”.