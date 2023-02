Meloni ha l’influenza: il premier non sarà alla Conferenza per la sicurezza di Monaco

Il premier Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni fissati in questa settimana per il «persistere di sintomi influenzali». Lo rendono noto fonti di Palazzo Chigi. Al momento in cui scriviamo sera presiedendo da casa la riunione del Consiglio dei ministri.

Salta anche l’incontro di domani con la presidente Metsola

L’agenda del premier, che era rientrata ieri in sede dopo un’assenza di due giorni dovuta sempre a motivi di salute, ha subito nelle ultime ore degli stravolgimenti. Domani, infatti, Giorgia Meloni non vedrà più la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che avrebbe dovuto incontrare alle 11.30 nella sede del governo.

La Meloni era attesa in Baviera sabato prossimo

Sabato, inoltre, Giorgia Meloni non volerà a Monaco di Baviera, dove era attesa alla 59esima Conferenza per la sicurezza, presenti, tra gli altri, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, il presidente francese Emmanuel Macron, la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak.