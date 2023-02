“Meloni la prima della lista”: slogan ignobili al corteo “pacifista” di Firenze. FdI: “Tutti prendano le distanze”

“Meloni la prima della lista”. Ignobili gli atti di intolleranza, estremismo, odio politico, contro Meloni, il governo e molto altro ancora. Fratelli d’Italia stigmatizza il tono e le minacce della sedicente manifestazione antifascista pacifica di Firenze: “Offesa la memoria delle vittime delle foibe, insultate pesantemente le forze dell’ordine. Fatti inaccettabili che richiedono una ferma condanna da parte di tutti, a partire dal sindaco Nardella”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia,: Jacopo Cellai e Alessandro Draghi; insieme ai consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia del gruppo centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Claudio Gemelli. “È singolare e bizzarro. Quella che avrebbe dovuto essere una manifestazione in difesa della democrazia e contro la violenza nel cuore di Firenze si è trasformata in una sfarzosa esibizione di intolleranza; estremismo, espressione di odio politico ed incitamento alla violenza”.

FdI: “Estremismo e odio politico nel corteo di Firenze inaccettabili”

E’ stato uno spettacolo indecente. Gente che scandiva slogan quali: “Viva le corde di piazzale Loreto“, o altre espressioni inaccettabili quali ‘viva le Foibe’, ‘i covi fascisti si chiudono col fuoco’; e la minaccia diretta al premier: ‘Meloni la prima della lista’. Il tutto accompagnato da bandiere rosse con la falce e martello e dall’immancabile vessillo della Jugoslavia di Tito. Proprio a pochi giorni dalla commemorazione della Giornata del Ricordo.

Slogan choc: “Viva le foibe”

“Semplicemente vergognoso l’atteggiamento degli studenti dei collettivi di sinistra. Che proprio durante una manifestazione contro la violenza hanno inneggiato agli assassini delle Foibe. Nel corso del raduno, avvenuto all’esterno del liceo di Firenze, c’è stato anche chi ha sventolato i vessilli dell’ex Jugoslavia di Tito: il responsabile del massacro di migliaia di nostri connazionali sul finire del secondo dopoguerra. Condanniamo questi gesti vigliacchi e invitiamo tutte le forze politiche a fare altrettanto”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti denuncia l’inciviltà e l’anti-italianità messo in mostra in modo vergognoso. Uno scempio.

Gli studenti “pacifisti” e gli slogan choc contro Meloni, governo, foibe

Scempio su scempio. “In tanti hanno insultato le nostre forze dell’ordine con cori offensivi; denigrando uomini e donne in divisa che ogni giorno rischiano la loro vita per garantire la sicurezza di tutti noi. Hanno offeso barbaramente la memoria di nostri connazionali morti e hanno rivolto svariate minacce a chi appartiene alla destra- prosegue la nota congiunta- . Ci auguriamo che le forze politiche e tutte le altre istituzioni, a partire dal Sindaco Nardella, prendano immediatamente le distanze dalle immagini vergognose. E dai toni della manifestazione di ieri”, concludono gli esponenti di Fratelli d’Italia. quella che viene presentata da tutte le parti come una manifestazione antifascista si è trasformata in qualcosa di diverso e di violento. Il clima di odio aizzato si sta facendo pericoloso. Il video mostra un clima inconcepibile su cui molti gettano benzina.