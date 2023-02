Mattarella a Sanremo diventa un caso. Rai scavalcata: Amadeus e il suo agente hanno trattato in segreto col Quirinale

La presenza di Sergio Mattarella a Sanremo diventa un caso. E’ frutto di una sorta di “golpe” di Amadeus, che ha scavalcato presidenza e cda Rai sull’invito al presidente. Amadeus ha fatto tutto con il potente Lucio Presta, il suo agente. Che è anche l’agente di Benigni e Morandi. Hanno trattato direttamente con il consigliere per la comunicazione del capo dello Stato, Giovanni Grasso. Una procedura alquanto anomala che ha fatto infuriare i cinque membri del cda (Agnes, Bria, Di Blasio, Di Majo, Laganà) che in una lettera lamentano il mancato coinvolgimento.

Nella lettera alla presidente Marinella Soldi si rammaricano «di non poter essere a Sanremo a fare gli onori di casa a un capo dello Stato per la prima volta al Festival». I componenti del cda hanno sottolineato che «l’assenza non è motivata da sgarbo istituzionale ma dall’averlo saputo a cose fatte». Un modo elegante per lanciare un siluro a Soldi (che ha dichiarato di avere appreso anche lei la notizia dalla conferenza stampa di Amadeus) e all’ad Carlo Fuortes, che non avrebbe avuto un ruolo di rilievo – secondo Repubblica – pur essendo al corrente della trattativa.

Mancato coinvolgimento del cda anche per il video di Zelensky, che poi con compromesso all’italiana si è trasformato in una lettera. Insomma due esterni alla Rai trattano in segreto col Quirinale per poi lanciare l’annuncio-bomba a poche ore dall’inizio della prima serata. C’è malcontento nei corridoi di viale Mazzini, qualcuno si è chiesto a che titolo il manager Presta “abbia trattato col Quirinale visto che il Festival è ufficialmente organizzato dalla direzione Prime Time della Tv di Stato”. E così lo spettacolo, di cui Amadeus è dominus incontrastato, ha piegato alle sue leggi di audience la politica dopo avere cercato lo stesso obiettivo con la guerra e Zelensky. Dimostrando che la legge non scritta che governa il paese è ormai il motto “the show must go on”. Vola infatti lo share della prima serata: 62,4%.