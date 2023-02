Lodi, paziente fuori controllo distrugge il Pronto soccorso. Bassetti: Italia ingrata col personale sanitario (video)

“Al Pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Lodi, l’altro ieri sera, un signore dà in escandescenze e sfascia tutto il pronto soccorso, provocando 50mila euro di danni”. Un “ennesimo attacco contro i sanitari” che Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive all’Ospedale San Martino di Genova, commenta sui social con parole dure: “Dopo quello che abbiamo fatto per l’Italia durante la pandemia – scrive in un tweet – trattarci così è scandaloso. L’Italia è un Paese ingrato che non merita questi medici e questi infermieri”.

L’episodio è avvenuto mercoledì notte nell’ospedale Maggiore di Lodi e il protagonista è un 40enne con problemi psichici. Per calmare l’uomo sono dovute intervenire, intorno all’una di notte, tre pattuglie della polizia. L’uomo, ricoverato poi all’ospedale di Codogno, è stato denunciato per danneggiamenti.