Il tam tam esplode sui social: «Pippo Baudo sta male». E lui: «Tranquilli, è tutto ok. A presto»

Molta apprensione sui social (e non solo) per le condizioni di salute di Pippo Baudo. Fortunatamente il re dei conduttori – amatissimo dal pubblico – è intervenuto per rassicurare tutti i suoi fan. Intanto però era già scattato il tam tam, che aveva preoccupato anche molti artisti del mondo dello spettacolo. Tutto ha avuto inizio durante la trasmissione Italia Sì di Marco Liorni. Il direttore del palco del Festival di Sanremo Pippo Balistreri aveva pronunciato una frase lasciando gli ascoltatori di stucco: «Ho fatto almeno dieci Festival con Pippo Baudo. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo».

L’allarme sulle condizioni di Pippo Baudo

E da qua ha preso il via una valanga di commenti e allarmi. Il Pippo nazionale ha 86 anni e non compare sul piccolo schermo da parecchio tempo. E sulla sua assenza si erano sollevate molte proteste, perché sono in tanti a rivolerlo in una trasmissione televisiva. Quindi quella frase di Balestrieri ha completato il quadro e nella convinzione della gente, se uno più uno fa due, Pippo Baudo manca perché sta male. Poi il conduttore è intervenuto direttamente con una telefonata al Messaggero.

La precisazione del re dei conduttori televisivi

«Il mio nome è Baudo, Pippo Baudo. E sto bene», ha detto. Attraverso il telefono della sua assistente ha aggiunto: «Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è rispondere di persona, fare sentire la mia voce e augurare un buon pomeriggio». Un sospiro di sollievo anche per l’ex moglie Katia Ricciarelli. «Non capisco veramente perché succedano certe cose», ha detto. «Sarà almeno la terza volta che scatta un tam tam sulla sua salute. Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo. Lo chiamerò presto per scherzarne con lui».