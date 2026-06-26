Pina Picierno l’ha detto davvero: “Io sono come Copernico, Galileo e Giordano Bruno” (video)

E li manda pure tutti al rogo

Ci vuole una certa audacia. O, quantomeno, una notevole dose di autostima. Pina Picierno, nel giustificare il suo addio al Partito democratico e la scelta di partecipare alla costruzione di un nuovo soggetto politico, Spazio pubblico, ha deciso di affidarsi a una sfilza di paragoni destinati a far discutere. E no, non si è fermata ai padri costituenti del centrosinistra.

Per spiegare perché vale la pena sfidare il bipolarismo, l’eurodeputata ha evocato Copernico, Galileo Galilei e Giordano Bruno, accomunandoli alle “avanguardie coraggiose” che, pur andando controcorrente, hanno cambiato la storia. Nel ragionamento è entrata anche Rosa Parks, simbolo della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti.

Le frasi di Pina Picierno

«Mi diranno: “Eh ma tu sei velleitaria, Pina, perché fuori dai due poli non c’è spazio per un’iniziativa ambiziosa”. È una bugia. Il mondo è sempre stato cambiato da avanguardie coraggiose che hanno avuto il coraggio di fare quello che era necessario. Copernico, Galileo, Giordano Bruno sono stati pure bruciati ma hanno cambiato il mondo. Rosa Parks non si è alzata dalla sedia. Allora abbiamo noi il coraggio di dire che non ci possiamo limitare a essere arredamento di un campo che, care amiche mie, non ci vuole perché non pensa quello che pensiamo noi».

Visto che la Picierno evoca la storia, proprio per rispetto alla storia e ai suoi insegnanti delle scuole dell’obbligo, va precisato che Copernico e Galileo non sono morti bruciati, a differenza Giordano Bruno. Evidentemente ha messo tutti in uno stesso calderone, o per meglio dire, rogo. Ma questi sono dettagli.

L’affondo contro il Pd: «Non vogliamo essere arredamento»

Il bersaglio politico è evidente: il Partito democratico, descritto come un contenitore nel quale, a suo giudizio, non c’è più spazio per le idee dell’area riformista alla quale fa riferimento. Da qui la scelta di tentare una strada autonoma, anche a costo di sentirsi ripetere che “fuori dai due poli non c’è spazio”.

Più che l’annuncio dell’addio, però, a catturare l’attenzione sono stati proprio i riferimenti storici. Citare astronomi, scienziati, filosofi perseguitati e una delle icone della lotta per i diritti civili per spiegare una scissione politica non passa certo inosservato.

Del resto, la politica italiana ha una lunga tradizione di paragoni impegnativi. Ma accostare una nuova avventura centrista alla rivoluzione copernicana, al processo a Galileo, al rogo di Giordano Bruno e alla disobbedienza civile di Rosa Parks alza inevitabilmente l’asticella. Non è dato sapere se fuori dal palco la fondatrice di Spazio Pubblico abbia tirato in ballo anche Napoleone, Ghandi o Giulio Cesare, ma nessuno può escluderlo per il futuro. L’estate è appena iniziata…