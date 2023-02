E’ morto Carlo Borsani, ex assessore della Lombardia. Una vita a destra per onorare il padre ucciso dai partigiani

E’ morto all’età di 77 anni Carlo Borsani, ex assessore alla Sanità della Lombardia, ex consigliere comunale dell’Msi a Milano dal 1985 al 1990 ed ex presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori e dell’Istituto Besta. Da anni aveva abbandonato la vita politica attiva. Si chiamava Carlo come suo padre, cieco ed eroe di guerra, ucciso dai partigiani in piazzale Susa a Milano il 29 aprile 1945, pochi mesi prima della sua nascita, il 26 settembre 1945. Sul padre aveva scritto il libro dal titolo ‘Carlo Borsani. Una vita per un sogno‘ nel 1995. Si deve a lui la riforma della sanità lombarda nel 1997.

Numerosi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del presidente del Senato Ignazio la Russa: “L’improvvisa morte di Carlo Borsani lascia un grande dolore e la consapevolezza che è venuto a mancare un uomo, un amico, che senza mai tradire l’amore e il rimpianto per la perdita del padre che non ha potuto conoscere, si è mosso tutta la vita, in politica e nel privato, sul solco di una pacificazione italiana che ha sempre auspicato”.

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha definito Carlo Borsani “un galantuomo, un rappresentante istituzionale che nel suo impegno in Regione Lombardia ha sempre dimostrato grande serietà e competenza. Che riposi in pace”.

“Ci ha lasciato Carlo Borsani – ha scritto su Fb l’europarlamentare Carlo Fidanza – un altro pezzo di storia della destra milanese. Portava non solo il cognome ma anche il nome di quel padre che non aveva fatto in tempo a conoscere, assassinato nei giorni dell’odio che seguirono il 25 aprile. Ha onorato quel dolore con una vita di amore. Per l’Italia, che ha sempre ispirato il suo impegno. Per le istituzioni, che ha sempre servito con dedizione e rispetto. Per i suoi figli, ai quali oggi ci stringiamo in un abbraccio”.