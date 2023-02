Alimenti ritirati dagli scaffali: ci sono alcuni lotti di mandorle sgusciate e un minestrone Bonduelle

Altri alimenti ritirati dagli scaffali per rischi per la salute. Sono state richiamate r le mandorle sgusciate, contenute in vaschette compostabili 200-400 grammi, con marchio ‘I&D Srl’ con sede dello stabilimento a Frattamaggiore (Na). Lo riporta il sito del ministero della Salute. Il motivo del richiamo è la possibile presenza di aflatossine, il prodotto non deve essere consumato, ma riportato al punto vendita. I lotti richiamati sono i seguenti: 279/22; 280/22; 295/22.

Sempre per lo stesso produttore di mandorle sgusciate c’è il rischiamo per i lotti 277/22 e 291/22 che però sono conservati nel secchiello di plastica da 1 chilogrammo. Anche qui c’è la possibile presenza di aflatossine.

Che cosa sono le aflatossine

Le aflatossine sono micotossine prodotte da specie fungine appartenenti alla classe degli Aspergillus oppure da altre muffe.

Sono altamente tossiche e, oltre ad avere un potere mutageno, sono ritenute essere tra le sostanze più cancerogene esistenti.

Alimenti ritirati dal mercato: c’è anche un minestrone della Bonduelle

Nei giorni scorsi c’era stato un altro richiamo per alimenti con presenza di allergeni non indicati in etichetta. A dare l’allarme è stata la Coop, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati sul territorio nazionale, e la stessa azienda produttrice Bonduelle.

All’interno della confezione, infatti, si troverebbe anche del sedano che non è però stato dichiarato nell’etichetta. Da qui la necessità di procedere con un richiamo così da tutelare i soggetti allergici al tipo di alimento.

Il prodotto ritirato è il “Minestrone ricco con passato”, venduto al pubblico in buste da 750 grammi con date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024. Il nome del produttore è Bonduelle Europe Long Life con stabilimento a Chaussé de Brunehaut, Estrée-Mons, comune del dipartimento della Somme (Francia).

Ben 37 i lotti soggetti a richiamo, tutti recanti il codice EAN 3083680510097. Eccoli riportati: 37194895, 37096262, 37330171, 37572808, 37572807, 37684255, 37472809, 37684256, 37353790, 37353789, 37353788, 37684257, 38356838, 38684333, 38705920, 38900518, 18900517, 38900519, 40357992, 40357990, 40357991, 40972454, 40972455, 40972456, 41075262, 41075263, 41075264, 41091313, 41091310, 41091311, 41091312, 41772723, 41604865, 41604863, 41604864, 41652948 e 41652947.