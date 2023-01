Terremoto in Romagna, a Cesenatico scossa di magnitudo 4.1: le immagini della fuga da una scuola

Momenti di paura in Romagna. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato nella zona di Cesenatico, in provincia di Forlì Cesena, alle 11.45 ora italiana, a una profondità di 19 chilometri. La scossa di terremoto è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma. Al momento nessuna segnalazione di danni è giunta alle sale operative dei vigili del fuoco. Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio non risultano danni.

Terremoto, il sindaco: “Studenti fuori dalle scuole”

«Dopo la scossa di poco fa siamo in contatto con la Protezione Civile: mentre si stanno operando tutte le verifiche sui dati, gli studenti di Cesenatico sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici», ha detto il sindaco di Cesenatico dopo la scossa registrata alle 11.45, come riporta Skytg24. «Invitiamo i genitori – appena possono – ad andare a prendere i bambini. Nel frattempo il personale scolastico attenderà all’esterno fino all’arrivo del trasporto scolastico. Stiamo già controllando gli edifici, seguiranno aggiornamenti», ha aggiunto il primo cittadino.

Scossa avvertita anche nel riminese

La scossa è stata distintamente avvertita anche nel riminese con persone scese in strada visibilmente allarmate, scrive newsrimini.it. In alcune scuole della provincia sono state eseguite le procedure di emergenza e gli studenti sono stati fatti uscire nel cortile. Diverse le segnalazioni di chi oltre ad avere sentito la scossa ha avvertito anche un forte boato. Per alcuni secondi hanno tremato finestre, lampadari e mobilio.

Terremoto a Cesenatico: la lunga scia di scosse

Come riportano i quotidiani locali, questa mattina alle 7.00 c’è stata una scossa di magnitudo 3.5 nel territorio di Gambettola, con epicentro a 16 chilometri di profondità. Alle 5.44 si era già registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 nel territorio comunale di Cesenatico, dove già nei giorni scorsi c’erano stati altri eventi simili, seguita da un’altra scossa di 2.1 alle 7.08. La profondità dell’epicentro è di 21 chilometri. Alle 6.22 c’era stata un’altra scossa di magnitudo 2.1 a Gambettola, con epicentro a 17 chilometri di profondità.

