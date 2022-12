Terremoto, scossa di magnitudo 4.6 a largo delle Eolie, vicino Vulcano: avvertita anche a Messina

Intorno alle 8.12 di questa mattina le macchine dell’Ingv hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 con epicentro alle isole Eolie, a Sud di Vulcano, in provincia di Messina. I tecnici e gli esperti hanno localizzato l’epicentro del sisma a 3 chilometri di profondità. E ancora: pochi minuti dopo, alle 8.18, le rilevazioni hanno intercettato nuovi sommovimenti tellurici: questa volta di magnitudo 2.0. E a 6 chilometri di profondità. La terra torna a tremare e la popolazione in tutta la provincia di Messina e nel capoluogo ha potuto avvertirlo chiaramente. Con il conseguente carico di tensione che l’evento ha generato, nonostante al momento non risultino danni alle persone o alle strutture nelle zone interessate.

Terremoto, scossa di magnitudo 4.6 a largo delle Eolie

A seguito dell’evento sismico registrato, la Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, l’evento – con epicentro localizzato sull’isola di Vulcano – risulta avvertito dalla popolazione, ma fortunatamente non sono stati segnalati danni. Un dato che la Protezione Civile ha confermato in una nota.

Scosse avvertite a Messina e a Reggio Calabria

Intanto, però, il Corriere delle sera segnala anche il caso di una porzione di costone che sarebbe franato a Lipari, in località Valle Muria. Precisando anche che le scosse alle Eolie di questa mattina sono state precedute e seguite da altri due terremoti nel Tirreno meridionale: due eventi sismici rilevati tra le isole e la Calabria, con magnitudo 2.6 e 2,9. Dopo il maltempo che ha colpito proprio il Messinese nelle ultime ore, ora sul territorio hanno infierito anche due scosse nel giro di sei minuti. Scosse avvertite a Messinese, e fino a Reggio Calabria.