Squarciano le gomme delle auto: l’ultimo vandalismo con la scusa dell’inquinamento

E’ l’ora di vandalizzare i Suv perché inquinano. L’ultima follia ambientalista va in scna a Milano. Una signora torna e trova le gomme del suo veicolo squarciate e sul parabrezza un volantino a presa in giro firmato dal “collettivo delle SuVversiv*” che dice pure che non ce l’hanno con lei personalmente “ma con la tua auto di lusso”. Il grave episodio è accaduto a Milano dove solo pochi giorni fa i vandali di Ultima Generazione avevano attaccato la scultura di Cattelan. Questi altri gruppi ecologisti a danno degli altri è avvwenuta ai danni di una signora milanese che si è sfogata con il Giornale online raccontando l’assurda vicenda e rendendo noto il volantino” di rivendicazione da parte del “collettivo delle SuVversiv*”. Che ha del demenziale.

Squarciano le gomme dei suv lo rivendicano: ultima follia ambientalista

La sua auto, un piccolo Suv che aveva parcheggiato in via Mameli aveva entrambe le ruote a terra. Tagliate entrambe con una grossa lama. “Stavo prendendo la macchina per andare al lavoro in tribunale- racconta al quotidiano- quando me la sono ritrovata davanti in queste condizioni. Avevano anche tagliato le ruote di un altro Suv poco lontano, le altre le hanno lasciate in pace per fortuna”. Già per fortuna. Il testo è delirante. “la mortalità degli incidenti stradali – scrivono – è quasi il doppio proporzionalemnte all’aumento della cilindrata della vettura. Poi il delirio: “La posizione più alta del conducente di un Suv rispetto alle altre auto” infonderebbe un senso di maggiore “che induce a porre meno attenzione sicurezza , che gli farebbe perdere attenzione verso le altre auto: sui tratta di una vera e propria prepotenza”. Follia allo stato puro, i possessori di suv sono imprudenti e prepotenti. Non solo, ultima chicca, il testo usa la schwa per aggettivare. Sul quotidiano campeggia la foto del volantino.

Squarciano le gomme, il volantino delirante del “Collettivo delle SuVversiv*”

Il suv è un “lusso non necessario, scomodo e illogico”, affermano gli eco-folli che quindi pensano di essere legittimati a sventrare le gomme. Per rivendicare il gesto hanno usato dati sull’inquinamento e si permettono di fare la morale: “Adesso che hai letto questo volantino – è la considerazione – pensi che abbia ancora senso possedere un Suv? Le città possono diventare uno spazio a misura di persona anziché a misura di Suv”. La malcapitata signora vittima del vandalismo formalizzerà la sua denuncia. Resta il fatto di una situazione sconcertante, nella quale il primo che esce di casa decide con la scusa dell’ambientalismo di rovinare la vita degli altri. Cerno, non si interrogano se un malcapitato possessore di un veicolo possa avere urgenze serie e sia defraudato della sua libertà. Al collettivo interessa la libertà di vandalizzare impuniti, ora lo abbiamo capito. Coccolati da una sinistra intellettuale che ne fa degli eroi.