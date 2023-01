Ragazzina di 14 anni ammazza una bambina di 11 con un colpo di pistola in un parcheggio di Dallas

Ancora una tragica sparatoria tra bambini negli Stati Uniti. Una bambina di 11 anni è stato uccisa da un colpo sparato da una 14enne che aveva estratto la pistola durante una lite con un’altra bambina nel parcheggio di un condominio a Dallas. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, la 14enne ha puntato l’arma verso la bambina con cui stava litigando, ma il proiettile ha colpito l’11enne che stava assistendo alla scena.

La bambina di 11 anni è morta in ospedale

“Tutti i coinvolti sono minorenni, è un orribile incidente”, ha dichiarato il sergente di polizia Warren Mitchell spiegando che la 14enne dopo aver sparato è fuggita ma è stata arrestata successivamente nel suo appartamento. Ora è detenuta in un centro di detenzione minorile e si ritiene che sarà incriminata per omicidio. La bambina colpita è morta in ospedale a seguito delle ferite riportate. Un’altra tragedia dovuta alla libera circolazione delle armi negli Usa.

Il video con le immagini dei genitori della bambina uccisa