Lodi, si aggrappa all’autobus e viaggia per sette km. Il “bus surfing” è l’ultima moda dei giovani (video)

Una bravata, certo, ma che poteva costargli cara: un giovane di Lodi si è aggrappato all’esterno di un autobus di passaggio ed è rimasto così, attaccato, per almeno sette chilometri, dalla fermata del Bennet di Pieve Fissiraga a quella di via Cavour di Sant’Angelo Lodigiano., prima di scendere. Un “viaggio” da stuntman cinematografico che è stato ripreso da un automobilista che seguiva il bus. Lo spericolato giovane, poro prima della sua “impresa”, era in compagnia di tre ragazzi, sprovvisti di biglietto, che sono stati fatti scendere, poi uno di loro ha deciso di agganciarci al cofano. L’autobus è ripartito, con il ragazzo che si è divertito facendo “bus surfing”, una mania che da qualche tempo spopola in rete. L’impresa, non nuova in Lombardia, è stata già al centro di diverse challenge a Milano già nel 2021 e ancor prima in alcune capitali europee come Londra e Berlino. La sfida consiste proprio nel saltare sul retro di un mezzo pubblico e restare attaccati il più possibile mentre questo è in movimento, senza che il conducente se ne accorga. Quando il ragazzo è sceso, su sollecitazione dell’autista, ha fatto anche lo spiritoso: “Grazie del passaggio”…