“Le Figaro” loda Giorgia Meloni: «Percorso impeccabile. Ha dato prova di coraggio politico»

Anche Le Figaro loda Giorgia Meloni. A cento giorni dalla vittoria alle elezioni politiche il quotidiano del conservatorismo francese vicino al partito gollista Les Républicains dedica al presidente del Consiglio un articolo pieno di elogi: Il percorso impeccabile di Giorgia Meloni dopo cento giorni di governo.

«Le preoccupazioni sul ritorno del pericolo fascista o sull’isolamento dell’Italia in Europa sono tutte scomparse. L’opposizione, fortemente indebolita, non ha più alcuna influenza su di lei. E le sue possibilità di durare a lungo crescono giorno dopo giorno», ha scritto la corrispondente in Italia de Le Figaro, Valérie Segond, sottolineando che «Meloni ha lasciato nel dimenticatoio i vecchi slogan che hanno accompagnato l’ascesa», dando gran prova di pragmatismo. Non solo. Meloni «ha dato prova di coraggio politico ripristinando le accise, decisione che le è costata l’inizio di uno sciopero benzinai».

Plauso del quotidiano, che con l’Italia ai tempi di Sarkozy è sempre stato critico, anche sulla politica estera. «Schierandosi dalla parte della Nato ha mantenuto il sostegno attivo dell’Italia all’Ucraina (…)». «Dove vorrebbe recarsi nei prossimi giorni per annunciare a Zelensky l’invio con la Francia di sistemi aerei antimissili Samp/T», scrive Le Figaro.

Il quotidiano francese, come riporta Libero che ha ripreso l’articolo, sottolinea l’attivismo diplomatico di Meloni, che ha portato alla firma di accordi storici in continuità con quanto fatto dal predecessore Mario Draghi: «Ha ripreso la sua politica d’indipendenza energetica nei confronti della Russia e la sua politica nel Mediterraneo, firmando in Algeria importanti contratti di fornitura di gas». E ha ripreso il progetto di Eni presentato nel 2019, quello di rendere l’Italia un “hub dell’energia per l’Europa”.

Dal canto suo, l’Economist ripreso dal Giornale, ha ricordato come il leader di Fratelli d’Italia (FdI) abbia avuto “incontri conviviali” con Ursula von der Leyen e Papa Francesco, e sottolineando l’approvazione ricevuta dall’esecutivo meloniano tanto dalla Commissione europea quanto dal Vaticano, e cioè da «due organizzazioni che i primi ministri italiani devono sempre tenere dalla loro parte».