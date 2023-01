Elezioni Lazio, Berlusconi: «Il successo di Rocca cambierà la storia della Regione»

«Queste elezioni sono importanti per i cittadini del Lazio, che hanno diritto di essere governati meglio, dopo tanti anni di immobilismo delle giunte sinistra. Sono importanti per l’intera nazione, perché il Lazio è una delle Regioni più rilevanti del nostro Paese, e ospita la nostra capitale, Roma che è la città più illustre e più famosa del mondo. E sono importanti anche per la politica italiana, perché si tratta di confermare e consolidare il successo del centrodestra alle elezioni politiche». Lo ha detto Silvio Berlusconi al Tg4.

Berlusconi: «Il successo di Rocca cambierà la storia della Regione»

Il leader di Forza Italia ha poi sottolineato: «Forza Italia è in campo con una squadra di alto livello, che sarà determinante non solo per vincere ma soprattutto per governare. Come avviene per il governo nazionale, una grande regione come il Lazio ha bisogno di un centro liberale, come quello rappresentato da Forza Italia, ha bisogno di una forza cristiana, ha bisogno di una forza garantista, collegata all’Europa e all’Occidente. Il successo di Francesco Rocca cambierà la storia della Regione, il successo di Forza Italia garantirà efficienza, concretezza, efficacia al governo della Regione».

«Rifiuti a Roma sono il fallimento storico di M5S e delle giunte di sinistra»

Nel corso del suo intervento ha osservato: «Trovo incredibile che la raccolta dei rifiuti possa essere un problema irrisolto per una grande capitale europea come Roma. E’ un fallimento storico dei cinquestelle e poi delle giunte di sinistra che hanno penalizzato e penalizzano ancora non soltanto la Capitale e la sua provincia ma anche tutte le province vicine. Noi invece abbiamo già dimostrato in passato di sapere come si affrontano e si risolvono questi problemi. Occorre completare il ciclo della raccolta dei rifiuti con l’uso delle nuove tecnologie: la termovalorizzazione, i bio-digeritori, e la raccolta differenziata sono tutti segmenti indispensabili di un unico progetto che si può e si deve realizzare in tempi brevi, anzi in tempi brevissimi».