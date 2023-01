Berlusconi tra sostegno a Fontana e tributo social alla sua regione: “La Lombardia è la mia casa” (video)

È un inno d’amore alla sua Lombardia l’endorsement di Silvio Berlusconi per Attilio Fontana, candidato alla guida della Regione Lombardia. Un tributo e un sostegno, quelli del presidente azzurro, condensati in un video postato sui social, in cui il Cav ripercorre vita familiare, attività imprenditoriale e impegno politico vissuti in Lombardia e intrinsecamente connessi su quel terreno sociale.

Berlusconi in un video sui social: sostengo a Fontana e tributo alla Lombardia

E allora, «cari amici e amiche, vi assedio anche oggi per dirvi che la Lombardia è la mia casa… ». Esordisce così il padre nobile di Forza Italia, nel nuovo video sui social per la campagna elettorale a sostegno della conferma dell’attuale governatore Attilio Fontana a Pirellone. «Qui – dice il Cav – sono le radici della mia famiglia, sono nato e cresciuto. E qui ho scelto di vivere e ho fatto crescere i miei figli. Qui è nato tutto quello che ho creato nella vita… qui ho costruito città giardino con tre diversi tipi di strade, in anticipo sui tempi. E che a distanza di mezzo secolo sono ancora oggetto di studio e apprezzamento da parte di urbanisti di tutto il mondo…».

Lombardia, Berlusconi: «Con FI e Fontana il 2023 sarà l’anno della ripresa»

Così come, prosegue Berlusconi, «da quasi trent’anni a questa parte, la Lombardia sceglie costantemente il buon governo di Forza Italia e del centro-destra, che ha consentito alla nostra regione di essere una delle aree più avanzate d’Europa. Con un Pil pari o superiore a quello di molte Nazioni europee». E allora: «A febbraio la Lombardia torna al voto e Forza Italia è impegnata a fianco del governatore Fontana, che merita la riconferma – dichiara il Cav online –. Sono sicuro che con Attilio Fontana, con le donne e gli uomini di Forza Italia, il 2023 sarà l’anno della ripresa».

«Fi in campo: e sarà ancora decisiva»

Un anno che vedrà, rilancia Berlusconi, «Forza Italia in campo. E decisiva, anche questa volta», per la riconferma di Attilio Fontana alla guida della Lombardia. «Votare per FI – conclude quindi il leader azzurro – significa dare più forza nelle prossima giunta di centrodestra ai liberali, ai cristiani, ai garantisti, agli europeisti, nella Regione italiana che è più vicina all’Europa».

Sotto il video che Silvio Berlusconi ha pubblicato sui social, dal suo profilo Facebook