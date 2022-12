Tragedia sfiorata a Roma: un bus con 41 bambini a bordo esce di strada. Tre feriti

Poteva essere una strage. A Roma un bus con a bordo 41 bambini è uscito di strada in via Tiburtina all’incrocio con via di Salone. Sul posto sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco e il gruppo Tiburtina della polizia locale. Per cause ancora in corso di accertamento attraverso i rilievi e le testimonianze, il bus sarebbe uscito completamente dalla carreggiata sulla quale stava viaggiando. Dalle prime informazioni nessuna persona è rimasta gravemente ferita.

Tragedia sfiorata a Roma: bus con 41 bimbi esce di strada

Ma due bambini, di circa 7 anni, sono stati trasportati nell’ospedale più vicino insieme al conducente, tutti in codice giallo. Forse all’origine dell’incidente un malore dell’uomo alla guida. Al momento, come si può ricostruire dalle frammentarie testimonianze, sembra che la causa dell’incidente sia stato il malore improvviso del conducente. Che non ha potuto fare niente per correggere la sbandata improvvisa. Di sicuro il pulmino scolastico ha abbattuto una recinzione. Tanta la paura e l’apprensione per i bambini a bordo di ritorno presumibilmente da scuola, dato l’orario dell’incidente. Le indagini dovranno appurare in modo più chiaro la dinamica. Il conducente, un uomo italiano di 47 anni, è stato trasportato all’ospedale Vannini per accertamenti. Due bambini, che erano all’interno del pullman, sono stati portati per controlli all’ospedale Umberto I.