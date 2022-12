Pelé, l’omaggio “spaziale” della Nasa alla leggenda del calcio. L’arco di Wembley si colora di verdeoro

Un omaggio “spaziale” a una leggenda ‘galattica’ del calcio di tutti i tempi. Anche la NASA, ente spaziale statunitense, ha voluto rendere omaggio a Pelé scomparso nella serata di giovedì. Sul proprio profilo Twitter infatti è stata pubblicata la foto di una galassia dai colori simili a quelli del suo Brasile. Si tratta di una galassia a spirale nella costellazione dello Scultore che ha colori cangianti dal verde all’oro,. Proprio come la maglia che ha reso iconico e immortale il campione brasiliano. Gli omaggi provenienti da tutto il mondo, sportivi, campioni ed gente comune innamorata di calcio si susseguono minuto dopo minuto. L’omaggio della Nsa è sorprendente e commovente.

Pelé: Wembley, il tempio del calcio si colora di verdeoro

Anche un “tempio” del calcio mondiale offre un tributo alla grandezza del campione brasiliano. L’iconico arco dello stadio di Wembley si è colorato di verdeoro per ricordare la leggenda Pelé, unico calciatore capace di vincere per tre volte la Coppa del Mondo. Questo è l’omaggio che l’Inghilterra ha voluto rendere al campione scomparso a 82 anni dopo una lunga malattia. Lui era “il” calcio. E come tale “Rendiamo omaggio a una vera icona del calcio. Riposa in pace Pelé”, è la scritta che accompagna la foto sul profilo Twitter della Nazionale inglese.

A Rio, la statua del Cristo Redentore si illumina

In Brasile, la statua del Cristo Redentore di Rio de Janeiro si è illuminata con i colori della bandiera brasiliana per omaggiare Pelé. Per la morte del leggendario campione il presidente Jair Bolsonaro ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. La veglia funebre per Edson Arantes do Nascimento si terrà lunedì 2 gennaio. I funerali avranno luogo il giorno dopo, martedì 3 gennaio, a Santos, la città del sud est del Brasile dove Pelé giocò per quasi tutta la sua carriera. Per la veglia sarà aperto lo stadio Urbano Caldeira, meglio conosciuto come Vila Belmiro: «lì dove Pelè ha incantato il mondo», come annunciato dal club. Il feretro di Pelé sarà poi portato in un corteo funebre per le vie della città, prima di celebrare una cerimonia religiosa in forma privata. Nessun giocatore del Santos indosserà la maglia numero 10, che fu di Pelè, almeno sino alla fine del 2023. Lo ha comunicato il presidente del club brasiliano: “Il Consiglio deciderà in seguito se ritirare o meno la maglia”.