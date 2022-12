Pelè non risponde alla chemio e si trova in un reparto di cure palliative: drammatica indiscrezione

Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito nel reparto delle curve palliative dell’ospedale ‘Albert Einstein’ di San Paolo in cui è ricoverato da martedì scorso. Drammatica indiscrezione del quotidiano brasiliano “A Folha” sulle condizioni di salute dell’ex grande campione dopo l’asportazione di un tumore all’intestino. Il tre volte campione del mondo convive con un cancro che si è propagato a polmoni e fegato, che gli è stato diagnosticato l’anno scorso. L’ospedale che nei giorni scorsi ha rilasciato un comunicato in cui si affermava che Pelé, 82 anni, aveva “il pieno delle funzioni vitali”, non ha voluto commentare l’indiscrezione.

Pelè, drammatica indiscrezione del quotidiano”A Folha”

Un particolare che, se confermato, sembrerebbe testimoniare un netto peggioramento del quadro clinico. Le indiscrezioni del quotidiano brasiliano rivelano che le cure a cui è sottoposto Pelé non starebbero ormai dando più esito; e le metastasi avrebbero aggredito anche i polmoni e il fegato. Un peggioramento che avrebbe indotto i sanitari a sottoporre l’ex campione soltanto a cure palliative: trattamenti solitamente utilizzati per migliorare il più possibile la vita dei pazienti in fase terminale.

Pelè, quadro clinico in veloce peggioramento

Un quadro clinico che sarebbe anche in netto contrasto con la versione della figlia del grande campione brasiliano 82enne Nely Nascimento. Che nei giorni scorsi ha parlato di una situazione assolutamente sotto controllo, definendo il ricovero del padre soltanto uno step sanitario programmato. Sono tanti i messaggi che arrivano a Pelé da collegi e sportici di ogni latitudine che si inchinano al genio di un calciatore che ha fatto sognare: “Prego per il Re”. Così Kylian Mbappé gli esprime tutto il suo sostegno.

Il Ct del Brasile: “Tanta salute al nostro extraterrestre”

Il ct del Brasile, Tite, è alle prese con il problema degli infortuni che lo hanno privato di Alex Telles e Gabriel Jesus per tutto il Mondiale, e di Alex Sandro e Neymar per l’ottavo di finale di lunedì contro la Corea del Sud. Ma intanto anche lui, come milioni di brasiliani, vuole dedicare un messaggio a Pelé, come aveva già fatto due giorni fa. “Gli auguro tanta salute, lui è il nostro maggior rappresentante – le parole di Tite – , un extraterrestre fattosi terrestre. I nostri pensieri sono per lui”.