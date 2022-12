Modena, Iolanda Besutti sbranata dai suoi due cani rottweiler. Su Fb li chiamava “i miei leoni”

Una donna di 68 anni, Iolanda Besutti, è stata trovata morta, presumibilmente sbranata dai suoi cani, in un’abitazione nel Modenese. Sul posto gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri. Sul profilo Facebook della donna si nota una foto con due rottweiler neri che lei stessa definisce come “i miei due leoni“. Al vaglio la dinamica e le cause dell’aggressione da parte dei due molossi.E’ successo in un’abitazione di Concordia, nel Modenese. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre oltre al 118.

Le condizioni della donna, pensionata come il marito, sono apparse subito critiche ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto. Non è chiara la dinamica per cui hanno aggredito la donna. Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri.

Iolanda Besutti trovata in condizioni disperate dopo l’aggressione dei cani

A trovarla in gravissime condizioni in giardino sono stati alcuni suoi parenti una volta rientrati a casa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Indaga la Polizia Locale.

I Rottweiler sono una razza selezionata per il lavoro di guardia e protezione. Gli esemplari sottoposti a una buona socializzazione vanno molto d’accordo con le persone e con gli altri cani, tuttavia i maschi in particolare possono essere leggermente aggressivi e dominanti. Cani attivi e intelligenti, sono così sicuri da agire di propria iniziativa, quindi vanno guidati sin dall’inizio.

Mercoledì scorso, un branco di 3 cani ha attaccato un gruppo di persone nel giardino dell’asilo e dell’oratorio dove era in corso la festa di Natale nel comune di Galbiate (Lecco). Un bimbo di 8 anni ha perso l’orecchio durante l’aggressione. Anche la sua giovane mamma di anni 28 è stata azzannata, mentre tentava di difendere il figlio.