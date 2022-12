“Lascio Forza Italia”: il coordinatore nazionale dei giovani Bestetti dà l’addio a Berlusconi

Marco Bestetti, coordinatore nazionale dei giovani di Forza Italia, lascia il partito. Ad annunciarlo è stato proprio lui con una comunicazione ufficiale in cui dice di volersi prendere “un periodo di riflessioni” per decidere il da farsi. “Dopo quasi 20 anni di militanza, sempre spesi con impegno, passione e spirito di sacrificio, oggi lascio Forza Italia e i miei ruoli di partito, a cominciare dal coordinamento nazionale del movimento giovanile”. Così in una nota Marco Bestetti, coordinatore nazionale di Forza Italia giovani e consigliere comunale a Milano. Così si consuma un nuovo addio nel partito di Silvio Berlusconi. Non è certo l’augurio di Natale migliore che si sarebbe aspettto il Cavaliere.

Un altro addio a Berlusconi: è il leader dei giovani Bestetti

Un addio pesante per la nomenklatura di Forza Italia. Non mancano i ringraziamenti e le parole di affetto per Berlusconi: “Chi mi conosce -spiega Bestetti- sa bene cosa sia stata per me Forza Italia. E può forse solo immaginare cosa abbia significato, dal punto di vista umano, arrivare a questa decisione. Ma saluto senza rancore, né rimpianti, certo di aver sempre onorato al massimo delle mie possibilità la famiglia politica alla quale mi sono iscritto fin da ragazzino. Oggi però ho il dovere di guardare avanti, senza rinnegare nulla”. E dunque “ringrazio il presidente Berlusconi per avermi dato il privilegio di poter lavorare al suo fianco. Gli riserverò sempre, come gli riservo oggi, grande stima e profondo affetto”.

Bestetti lascia dopo 20 anni Forza Italia: “Grazie a Berlusconi ma…”

Così in una nota il Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani e Consigliere Comunale a Milano usa parole soft, ma i bene informati sapevano che da tempo covava malumore. A incidere sulla scelta di lasciare gli azzurri – leggiamo in un retroscena su Affariitaliani.it- si dice, si stata anche la delusione maturata alle ultime elezioni politiche. Quando le aspettative di Bestetti di essere candidato sono state frustrate. “Ora -conclude- voglio prendermi un periodo di riflessione per condividere con gli amici di sempre le giuste modalità per continuare a dare il mio contributo”.

De Chirico: “Dispiace, ma ora si dimetta da consigliere comunale”

Velenoso il commento del capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino: Dispiace che Marco abbia maturato questa scelta”. Così Alessandro De Chirico. “Siamo stati eletti nel 2011 nel consiglio di zona 7 e da allora abbiamo condotto tante battaglie politiche insieme. Un ragazzo capace che sicuramente merita. Mi auguro che dopo le dimissioni dai ruoli di partito arrivino anche quelle dal Consiglio comunale. E soprattutto dalla presidenza della commissione di controllo Enti Partecipati che ottenne in base alla casacca che indossava fino a qualche ora fa.