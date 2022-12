Ischia, nuova allerta meteo. Il commissario Legnini: “54 famiglie non vogliono lasciare le case a rischio”

Nonostante l’allerta gialla a Ischia ci sono 54 famiglie che “non hanno voluto lasciare le propie abitazioni: nei loro confronti le forze dell’ordine stanno svolgendo una operazione di convincimento e persuasione, anche sulla base delle ordinanze di evacuazione emesse nella giornata di ieri”. Lo ha reso noto Giovanni Legnini, commissario per l’alluvione di Ischia, nel corso della conferenza stampa al termine della riunione del Centro di coordinamento soccorsi. “Sarà avviato nei prossimi giorni un programma di monitoraggio del rischio idrogeologico per l’individuazione del pericolo residuo e per fare in modo che si possano eliminare situazioni di pericolo”, ha detto ancora Legnini.

Nuova frana questa mattina sulla spiaggia dei Maronti

E che la situazione non sia facile è confermato dall’ultimo smottamento. Questa mattina alle 10 è franato un costone che ha ostruito la strada che conduce alla spiaggia dei Maronti, nel comune di Barano. Lo smottamento ha interessato diversi metri cubi di terriccio e massi: le autorita’ hanno pertanto sospeso in via precauzionale il transito lungo la strada e sono in corso le verifiche sulla staticita’ dell’intero costone su cui non insistono abitazioni. Nelle prossime ore si sapra’ se e quando la strada potra’ essere riaperta e consentire perciò agli abitanti della zona dei Maronti di poter circolare liberamente.

Il maltempo non dà tregua a Ischia, ma 54 famiglie non vogliono andare via

Nelle prossime 24-26 ore l’Italia farà i conti con un’intensa fase di maltempo, in particolare oggi e lungo il versante tirrenico dove i fenomeni potrebbero essere localmente forti, anche sull’isola d’Ischia. Nelle ultime ore l’Italia è stata raggiunta da una nuova intensa perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale (la prima del mese di dicembre). Sarà responsabile di un fine settimana di maltempo, soprattutto nella giornata odierna (sabato) quando le piogge coinvolgeranno la maggior parte dell’Italia; sulle regioni del versante tirrenico, compresa la Campania e l’isola d’Ischia, i fenomeni potranno essere localmente forti e temporaleschi. Sono di “entità moderata” le piogge previste per le prossime 24 ore nell’isola. Lo sottolinea Italo Giulivo, direttore della protezione civile campana, rispondendo a un giornalista dopo la proroga dell’allerta meteo fino alle 16 di domani. La stima varia tra i 20 e i 60 millimetri di pioggia, ma “l’impatto su un territorio già molto provato può variare fortemente a seconda della concentrazione della precipitazione. Un conto sono piogge diffuse nell’arco di più ore, un conto quelle che concentrano la loro forza in un lasso di tempo limitato”.

Proseguono le ricerche di Mariateresa, la 31enne che risulta ancora dispersa

Proseguono a Casamicciola le ricerche dell’ultimo dispero della frana che ha investito il comune ischitano sabato scorso. Si tratta di Mariateresa Arcamone, 31 anni. Contemporaneamente i vigili del fuoco lavorano per liberare l’area dai residui della frana che ha investito il centro di Casamicciola. Al momento la statale 270 è transitabile a senso unico alternato solo per i mezzi di soccorso. ”Si tratta – è stato spiegato durante il punto stampa al termine della CCs – di una strada strategica per la ripresa delle attività e delle normali condizioni di vita che sono necessarie sull’isola”.