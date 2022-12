Il 2023, anno di ponti e feste: il calendario promette un mese di vacanza con 4 giorni di ferie

Il 2023 è alle porte e, calendario alla mano, porterà in dono un anno ricco di ponti – e di annesse possibilità di minivacanze – grazie alla cadenza delle festività. Basteranno infatti soli quattro giorni di ferie per riuscire ad assemblare oltre un mese di vacanza. Molte feste, infatti, sia in primavera che in inverno – l’epifania e il maggio, tanto per fare un esempio – capiteranno a ridosso dei fine settimana, pertanto è facile intuire che unendo i puntini si delinea la possibilità di uno stop prolungato dal lavoro. Vediamo allora nel dettaglio i felici incastri del calendario per il nuovo anno.

2023, un anno di ponti e feste

Come anticipato, il 2023 sarà un anno ricco di ponti grazie alle festività che cadono in giorni “strategici”. I weekend lunghi non mancheranno e con pochi giorni di assenza dal lavoro sarà possibile organizzarsi mini vacanze. Iniziamo dal 6 gennaio (Epifania), che il prossimo anno cade di venerdì, offrendo la possibilità di un weekend lungo da dedicare allo svago o anche semplicemente al riposo.

Più di un mese di vacanza con 4 giorni di ferie

E ancora. Grazie al 25 aprile (Liberazione), che cade di martedì, prendendo lunedì 24 di ferie, e potendolo collegare al fine settimana precedente, sarà possibile stare in vacanza 4 giorni. In realtà, tutta la primavera è un po’ tutta una “terra di balocchi”: anche con il primo maggio che, capitando di lunedì, per lo stesso ragionamento di poco fa, porta con sé il bottino di altri tre giorni di vacanza. Mentre il 2 giugno nel 2023 arriva direttamente di venerdì: e annuncia, sulla carta, altri tre giorni senza dover ricorrere alla richiesta di un giorno di ferie.

Gli incastri strategici del calendario dall’estate…

Anche l’estate non si presenta male comunque: il 15 agosto (Ferragosto) regala, per chi non è in ferie, un bel ponte arrivando di martedì: con un solo giorno di ferie (lunedì 14 agosto), si potrà fare un mini viaggio di 4 giorni. Un po’ più articolata, ma sempre promettente, la situazione invernale. Per esempio, il primo novembre (Ognissanti) cade di mercoledì. In questo caso le possibilità sono due: si possono prendere di ferie lunedì 30 e martedì 31 ottobre, oppure giovedì 2 e venerdì 3 novembre e, con soli due giorni di ferie, si arriva a 5 giorni liberi.

… Ai ponti e alle feste di dicembre 2023

L’8 dicembre, infine, (Immacolata) arriva di venerdì: e con altri tre giorni liberi con sabato e domenica 9 e 10 dicembre. Natale e Santo Stefano (25 e 26 dicembre) cadono invece, rispettivamente, di lunedì e martedì. Con sabato e domenica 23 e 24 dicembre, ecco altri 4 giorni di vacanza senza intaccare il bacino delle ferie.