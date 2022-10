Anche la rivoluzione va in vacanza. Sospesa l’occupazione antifà alla Sapienza: riprenderà dopo il ponte

Anche la rivoluzione va in vacanza. Si ferma per il Ponte di Ognissanti per poi ricominciare, ritemprata dalla gita fuori porta, più forte di prima. Proprio così: l‘occupazione antifascista nella facoltà di Scienze Politiche alla Sapienza è sospesa. Lo comunicano ufficialmente i collettivi di sinistra che hanno deciso di “aggiornarsi” al 4 novembre. L’eclatante protesta, amplificata dai giornaloni e dai ‘buoni maestri’ della sinistra anti-meloniana, è durata appena 24 ore: è iniziata il 27 ottobre per concludersi il 28.

I collettivi sospendono l’occupazione antifascista per il ponte

“Faremo un’altra assemblea e decideremo cosa fare”, fanno sapere. Intanto si godono il sole e le temperature semi-estive di questo anomalo fine ottobre. Non hanno fatto i conti con il calendario e con il meteo i compagni dei collettivi quando hanno attivato il bottone dello start delle protesta studentesca. Che parte in automatico a ogni inizio stagione per riscaldare il clima, tanto più oggi che a palazzo Chigi siede il mostro nero. Questa volta occupano (solo in orario d’ufficio) contro gli sbirri cattivi che hanno osato respingerli mentre martedì tentavano ‘democraticamente’ di impedire lo svolgimento di un convegno promosso da Azione Universitaria. Con il pericoloso ‘squadrista’ Daniele Capezzone e il leader giovanile e deputato di Fratelli d’Italia Fabio Roscani.

La rivoluzione va in vacanza. Riprenderà il 4 novembre

Occupazione a intermittenza per gli antifascisti del terzo millennio. Un po’ sì, un po’ no. Inneggiano alla lotta partigiana, vogliono un’università “antifascista”, “anticapitalista”, “ecologista”, “transfemminista”, “antirazzista” e poi chiudono per ferie. Ripiegano i sacchi a pelo e tornano a casa, come quei comuni borghesi che aspettano il ponte dei morti per staccare un po’ la spina. Però che non si dica che gli eroici resistenti rossi battono la fiacca. Ieri, nell’anniversario della Marcia su Roma, hanno organizzato un “aperitivo antifascista” e un’assemblea “per decidere i prossimi passi per il futuro”. Oggi pomeriggio daranno vita a un presidio antifascista in piazza Madonna di Loreto. Poi niente Resistenza fino al quattro novembre.